Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố 20 gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, trong đó có nhiều người nổi tiếng và truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Ca sĩ Hòa Minzy

Từ 84 hồ sơ do 26 đơn vị đề cử, Hội đồng Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" đã lựa chọn 20 cá nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực để vinh danh.

Trong đó, ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy) là ca sĩ trẻ thành công trong sự nghiệp với nhiều giải thưởng lớn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với giới trẻ. Đặc biệt, ca sĩ Hòa Minzy có nhiều đóng góp cho cộng đồng, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc điều hành Miss World Việt Nam 2025, người đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thúc đẩy các dự án giáo dục, bảo vệ môi trường và gây quỹ từ thiện.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Vận động viên điền kinh Vũ Tiến Mạnh, dù là người khuyết tật, anh đã nỗ lực luyện tập và đạt 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc tại Giải vô địch quốc gia người khuyết tật Việt Nam năm 2024. Vũ Tiến Mạnh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng yêu chạy bộ tại Việt Nam.

Vận động viên điền kinh Vũ Tiến Mạnh

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những thanh niên giàu nhiệt huyết, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng. 20 gương “Thanh niên sống đẹp” sẽ nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Danh sách Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025

1. Nguyễn Thị Thu Nga, giáo viên, Trường Mầm non Mã Đà (Đồng Nai).

2. Nguyễn Biền Thương, giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Trưng Vương (Lâm Đồng).

3. Phạm Thùy Dương, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.

4. Nguyễn Thị Hằng, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

5. Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi (Điện Biên).

6. Nguyễn Bão Chung, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau.

7. Hồ Ngọc Thiên Thư, cán bộ Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

8. Vũ Hồng Quân, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

9. Giàng A Thắng, Bệnh viện 7/5 (Công an tỉnh Điện Biên).

10. Khuất Việt Anh, Công an xã A Lưới 2 (TP Huế).

11. Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa 2022.

12. Thạch Ngọc Hải, sáng lập "Dự án cho em" (Đồng Tháp).

13. Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy).

14. Vũ Tiến Mạnh, vận động viên điền kinh Đội điền kinh khuyết tật Việt Nam.

15. Nguyễn Tấn Sang, vận động viên Pencak Silat, TPHCM.

16. Sùng A Tủa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

17. Hà Văn Sáng, Chi đoàn bản Nguồn, xã Mường Bang (Sơn La).

18. Danh Hoài Hận, Đoàn xã Tân Đông (Đồng Tháp).

19. Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn.

20. Nguyễn Viết Hải, Trường Đại học Y Dược (Đại học quốc gia Hà Nội).

BÍCH QUYÊN