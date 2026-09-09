Khởi động giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phát biểu tại họp báo. Ảnh: THANH HẢI

Giải thưởng nhằm tôn vinh những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội.

Đối tượng xét chọn là hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến không quá 30 tuổi; cán bộ hội chuyên trách và không chuyên trách từ 23 đến 35 tuổi (trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi). Các cá nhân từng nhận giải những năm trước vẫn có thể tiếp tục được xét trao giải nếu hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Mỗi cá nhân đạt giải sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình kèm phần thưởng.

Năm 2026, hành trình "Thanh niên sống đẹp" được triển khai từ tháng 9 đến tháng 10 theo 6 chủ đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

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