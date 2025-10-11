20 cá nhân nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp năm 2025”

Lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp năm 2025” cho 20 gương thanh niên tiêu biểu tối 11-10

Đó là những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội, truyền cảm hứng về tinh thần cống hiến.

Tại lễ trao giải, ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy), Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Vận động viên điền kinh Vũ Tiến Mạnh và các gương mặt được trao giải đã có những chia sẻ về tâm tư, mong muốn được khẳng định giá trị bản thân, góp sức vào phong trào thanh niên, có ảnh hưởng tích cực với cộng đồng.

Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy) chia sẻ tại l ễ trao g iải thưởng "Thanh niên sống đẹp năm 2025"

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh, 20 tấm gương thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Những tấm gương tiêu biểu ấy chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh rạng rỡ về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay - thế hệ mang trong mình lòng nhân ái, tri thức vững vàng, bản lĩnh kiên cường, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn xa.

Sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ, mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam.

Vận động viên điền kinh Vũ Tiến Mạnh nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp năm 2025"

Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Danh sách “Thanh niên sống đẹp năm 2025":

1. Nguyễn Thị Thu Nga, giáo viên, Trường Mầm non Mã Đà (Đồng Nai).

2. Nguyễn Biền Thương, giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Trưng Vương (Lâm Đồng).

3. Phạm Thùy Dương, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng.

4. Nguyễn Thị Hằng, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

5. Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi (Điện Biên).

6. Nguyễn Bão Chung, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau.

7. Hồ Ngọc Thiên Thư, cán bộ Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

8. Vũ Hồng Quân, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

9. Giàng A Thắng, Bệnh viện 7/5 (Công an tỉnh Điện Biên).

10. Khuất Việt Anh, Công an xã A Lưới 2 (TP Huế).

11. Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa 2022.

12. Thạch Ngọc Hải, sáng lập "Dự án cho em" (Đồng Tháp).

13. Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy).

14. Vũ Tiến Mạnh, vận động viên điền kinh Đội điền kinh khuyết tật Việt Nam.

15. Nguyễn Tấn Sang, vận động viên Pencak Silat, TPHCM.

16. Sùng A Tủa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

17. Hà Văn Sáng, Chi đoàn bản Nguồn, xã Mường Bang (Sơn La).

18. Danh Hoài Hận, Đoàn xã Tân Đông (Đồng Tháp).

19. Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn.

20. Nguyễn Viết Hải, Trường Đại học Y Dược (Đại học quốc gia Hà Nội).

BÍCH QUYÊN