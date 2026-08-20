Ngoài chú trọng phát triển Đảng, cần thành lập tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn tại các doanh nghiệp

Trong buổi làm việc về công tác xây dựng Đảng ở phường Tây Nam, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, để thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp thì phải vận động thành lập các tổ chức chính trị - xã hội để phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn quần chúng ưu tú.

Chiều 20-8, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tây Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Tham dự có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Văn Sang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Nam cho biết, công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó, các mô hình “Điểm hỗ trợ thủ tục hành chính lưu động”, “Cà phê sáng - Lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Tháng nghe dân nói” phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường đối thoại và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí bê tông hóa 5 tuyến đường, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, camera an ninh và xây dựng các tuyến đường cờ Tổ quốc.

Đồng chí Tô Văn Sang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả ấn tượng với 99,73% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định. Việc thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp từng bước đi vào nề nếp, quan hệ lao động cơ bản ổn định, quyền lợi hợp pháp của người lao động được bảo đảm, công tác xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được chú trọng.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM đề nghị, phường Tây Nam tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng là sự hỗ trợ, củng cố và giúp doanh nghiệp phát triển hơn. Địa phương gắn việc phát triển tổ chức Đảng với việc giải quyết quyền lợi của người lao động. Khi quyền lợi của người lao động được giải quyết thỏa đáng thì việc thành lập tổ chức Đảng sẽ thuận lợi hơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận kết quả và các giải pháp thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở của phường Tây Nam.

Đồng chí đề nghị địa phương triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác công khai theo quy định và thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu kết luận. Ảnh: LÊ THOA

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng không chỉ dừng lại ở việc kết nạp đảng viên mới trong doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới, thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng.

Đồng chí chỉ rõ, muốn thành lập tổ chức Đảng thì phải có đảng viên và muốn có đảng viên thì phải có giải pháp tạo nguồn. Do đó, địa phương phải thực hiện các bước tiếp cận doanh nghiệp, vận động thành lập các tổ chức chính trị - xã hội để phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn quần chúng ưu tú.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị quá trình triển khai nhiệm vụ phải có kế hoạch bài bản, phân công thực hiện cụ thể, bám sát chặt chẽ các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TPHCM.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng tại Tập đoàn Becamex Trong buổi khảo sát về công tác xây dựng Đảng do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đại diện Chi bộ Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Mỹ Phước đã kiến nghị tiếp tục quan tâm bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác đảng và hỗ trợ tạo nguồn phù hợp đối với những doanh nghiệp có lực lượng lao động ổn định.

LÊ THOA - THẢO NGUYỄN