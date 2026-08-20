Đẩy mạnh công tác phát triển đảng tại Tập đoàn Becamex

Trong buổi khảo sát về công tác xây dựng Đảng do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đại diện Chi bộ Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Mỹ Phước đã kiến nghị tiếp tục quan tâm bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác đảng và hỗ trợ tạo nguồn phù hợp đối với những doanh nghiệp có lực lượng lao động ổn định.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Ngày 20-8, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại Chi bộ Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Mỹ Phước thuộc Đảng bộ Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (TPHCM).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Báo cáo với đoàn khảo sát, đồng chí Trần Thị Ngọc Thủy, Bí thư Chi bộ Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Mỹ Phước cho biết, công tác tạo nguồn và phát triển đảng tại đơn vị vẫn gặp khó do nguồn quần chúng ưu tú hạn chế, lực lượng lao động tuyển mới ít, thậm chí nhiều lao động chưa tốt nghiệp THCS.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Thủy, Bí thư Chi bộ Xí nghiệp Mỹ Phước phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Do vậy, chi bộ kiến nghị Đảng ủy cấp trên tiếp tục quan tâm bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác Đảng và nghiên cứu giải pháp hỗ trợ tạo nguồn phù hợp với đặc thù doanh nghiệp có lực lượng lao động ổn định.

Đồng chí Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu. Ảnh: LÊ THOA

Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đề nghị tổ chức Công đoàn tại đơn vị cần đổi mới hoạt động nhằm tạo nguồn đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Riêng đối với lực lượng lao động phổ thông, ngoài yếu tố sáng tạo, có thể xem xét kết nạp dựa trên kết quả hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hoàn Vũ, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Becamex phát biểu. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu kết luận, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng ủy Tập đoàn Becamex nghiên cứu và thực hiện tốt các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Qua đó, hướng dẫn các Chi bộ phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, Đảng ủy Tập đoàn Becamex cần phối hợp với địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo điều kiện thuận lợi đoàn viên đi lại và học tập. Mặt khác, chi bộ thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, nhất là những nơi có đông nguồn quần chúng ưu tú như doanh nghiệp, trường học, bệnh viện.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các đơn vị trực tiếp quản lý khu công nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, LĐLĐ TPHCM và Công an TPHCM đảm bảo tốt an ninh trật tự nơi có đông công nhân cư trú; quan tâm công tác khám sức khỏe cho người lao động và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động “Thành phố không ma túy”.

LÊ THOA - THẢO NGUYỄN