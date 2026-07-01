Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết: Báo chí TPHCM phát huy ba trụ cột trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 1-7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Báo điện tử Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc trao quyết định đến Ban Biên tập Báo SGGP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát huy thế mạnh từng loại hình báo chí

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ, sự ra đời của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của báo chí thành phố; chủ động thích ứng với môi trường truyền thông số, khẳng định vững chắc vai trò dẫn dắt thông tin chính thống trước những xu thế phát triển mới.

Đối với Báo SGGP, đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy kỳ vọng đây là trụ cột của loại hình báo in, giữ vững vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố; là cơ quan đi đầu trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, phân tích chuyên sâu các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ nhiệm vụ trụ cột về truyền thông số, phát huy thế mạnh về tốc độ, tính tương tác, khả năng lan tỏa, đặc biệt trong việc tiếp cận giới trẻ và công chúng trên các nền tảng hiện đại.

Đài Phát thanh, Truyền hình TPHCM làm trụ cột của loại hình báo hình, báo tiếng, giữ vai trò chủ lực trong sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình, phát thanh; đồng thời đẩy mạnh phát triển các nội dung đa phương tiện trên các nền tảng số.

“Từng cơ quan báo chí cần phát huy thế mạnh loại hình của mình để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản biện xã hội, đề xuất, hiến kế cũng như đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhiệm vụ tuyên truyền định hướng”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý.

Đồng chí tin tưởng các cơ quan báo, đài phát huy tốt vai trò ba trụ cột vững chắc, góp phần xây dựng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM thành cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, hướng tới hình thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong trao quyết định đến Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu tập thể lãnh đạo các cơ quan báo, đài toàn tâm, toàn ý sát cánh cùng Ban Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tạo thành một khối thống nhất, chung tay vượt qua những khó khăn ban đầu để đưa bộ máy nhanh chóng vận hành ổn định, hiệu quả theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, ổn định tổ chức bộ máy khi thực hiện tổ chức lại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác tuyên truyền được thông suốt, không gián đoạn trên mọi nền tảng. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu thống nhất để đảm bảo phát hành số đầu tiên vào ngày 2-7-2026 theo đúng kế hoạch, không để xảy ra sai sót.

Việc tổ chức thông tin phải phù hợp với tôn chỉ mục đích và bám sát chỉ đạo của thành phố. Trước mắt, tập trung cho các nhiệm vụ cấp bách: tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số; phối hợp chuẩn bị trình Quốc hội thông qua Luật đô thị đặc biệt…

Song song với việc kiện toàn tổ chức, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm hỗ trợ tối đa trong điều kiện cho phép nhằm tiếp nhận đội ngũ phóng viên, người lao động và cơ sở hạ tầng từ các cơ quan báo chí giải thể, kết thúc hoạt động và xử lý các vấn đề liên quan để tiếp tục sử dụng phát huy tối đa di sản của báo chí thành phố.

Làm chủ công nghệ, giữ vững sứ mệnh báo chí cách mạng

Trước đó, thay mặt thành viên Ban Biên tập các đơn vị báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo SGGP, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn bày tỏ, sự kiện hôm nay không chỉ là việc công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ, mà còn đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới đối với báo chí thành phố. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM chính thức bước vào vận hành mới với kỳ vọng trở thành một cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số.

“Từ những số báo đầu tiên, những chương trình phát thanh, truyền hình đầu tiên sau ngày giải phóng đến hệ sinh thái báo chí đa phương tiện hôm nay là cả một chặng đường bền bỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM và đất nước”, đồng chí Nguyễn Khắc Văn bày tỏ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định đến lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng theo đồng chí Nguyễn Khắc Văn, báo chí đang đứng trước thời điểm chuyển đổi sâu sắc nhất trong nhiều thập niên qua. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Cơ hội phát triển rất lớn, nhưng thách thức cũng chưa bao giờ gay gắt như hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn cũng thông tin, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng về báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Bài viết nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, làm chủ công nghệ nhưng không xa rời bản chất cách mạng và những giá trị cốt lõi của nghề báo. "Đó cũng là phương hướng mà tập thể lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM xác định trong giai đoạn phát triển mới. Bởi, công nghệ có thể thay đổi, phương thức làm báo có thể thay đổi, nhưng sứ mệnh của báo chí cách mạng thì không thay đổi. Đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ sự thật, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và góp phần củng cố niềm tin xã hội", Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn chia sẻ.

Thay mặt tập thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, đồng chí Nguyễn Khắc Văn khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; giữ gìn sự đoàn kết, phát huy truyền thống, không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và tinh thần trách nhiệm. Xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

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THU HƯỜNG