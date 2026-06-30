Đến dự lễ có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và 1 năm thành lập phường Bình Hưng Hòa.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

﻿Thực hiện: VĂN MINH

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường là không gian mở để cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, học tập và lan tỏa việc thực hành, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày.

Đây còn là nơi lưu giữ, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách và di sản văn hóa của Bác. Đây còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dự lễ khánh thành. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công trình là một trong những sản phẩm được cụ thể hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), với quyết tâm xây dựng TPHCM thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn - nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và người dân thành phố.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dự lễ khánh thành. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hòa Nguyễn Việt Quế Sơn tin tưởng, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và hệ thống thiết chế văn hóa, lịch sử của phường sẽ góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, bồi dưỡng khát vọng phát triển, tinh thần yêu nước và ý chí vươn lên trong mỗi người dân.

Công trình được xây dựng với sự chung tay của hơn 6.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài phường đã đóng góp gần 2,5 tỷ đồng.

VĂN MINH