Mẫu tem khắc họa chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng ở vị trí trung tâm trên nền không gian kiến trúc truyền thống trầm ấm, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa con người, quê hương và những dấu ấn lịch sử.

Ngày 30-9, tại hội thảo khoa học "Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân", Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ KH-CN và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 – 2026)”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ KH-CN và Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu bộ tem kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1-10-1876 tại làng Thạnh Bình, huyện Tiên Phước, Quảng Nam (nay thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng). Là một đại trí thức uyên bác của đất Quảng, Cụ Huỳnh đỗ Giải Nguyên năm 1900, đỗ Tiến sĩ năm 1904 và cùng các chí sĩ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ký lưu niệm trên bộ tem kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Cụ là người sáng lập, chủ nhiệm kiêm chủ bút Báo Tiếng Dân tại Huế (1927-1943), một diễn đàn công luận có ảnh hưởng sâu rộng đương thời. Sau Cách mạng Tháng Tám, Cụ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy giao giữ chức Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm 1946.

Bộ KH-CN tặng TP Đà Nẵng bức tranh thêu bộ tem về cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phong bì ngày phát hành đầu tiên của bộ tem “Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 2026)”

Bộ tem gồm 1 mẫu tem, giá mặt 4.000 đồng, khuôn khổ 43 x 32mm, cùng phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC) kích thước 190 x 110mm. Bộ tem do các họa sĩ Nguyễn Hương Giang và Phùng Thủy Tiên, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, thiết kế.

Mẫu tem khắc họa chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng ở vị trí trung tâm trên nền không gian kiến trúc truyền thống trầm ấm, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa con người, quê hương và những dấu ấn lịch sử. Tên "Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 – 1947)" được thể hiện rõ ràng, trang trọng ở phần dưới mẫu tem. Đồng thời, phong bì FDC phát triển ngôn ngữ thị giác với biểu trưng "150 năm Ngày sinh 1876 – 2026" và dấu hủy đặc biệt mang hình chân dung Cụ, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh có giá trị lưu niệm và bưu chính cao.

NGUYÊN KHÔI - THANH ÁI