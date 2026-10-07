Nhật Bản phát triển tàu vận tải quân sự tự hành tích hợp AI

Ngày 6-10 (giờ địa phương), Báo Japan Times đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang lên kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển để đưa vào sử dụng các tàu vận tải thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ điều hướng tự động.

Tàu vận tải Nihonbare của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: JIJI PRESS

Hệ thống điều hướng tự động sẽ hỗ trợ lựa chọn hải trình phù hợp thông qua việc phân tích điều kiện thời tiết và độ cao sóng biển bằng vệ tinh cùng nhiều hệ thống cảm biến. Công nghệ này được kỳ vọng giúp tàu vận hành với số lượng thuyền viên tối thiểu trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt tình trạng thiếu nhân lực do suy giảm dân số.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản chủ trương tự động hóa tàu vận tải nhằm bảo đảm tiếp tế thông suốt, phục vụ sơ tán nhanh chóng cư dân trên đảo xa và giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ tại vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ mới còn nhằm thích ứng với các hình thái tác chiến hiện đại sử dụng AI và thiết bị bay không người lái.

MINH CHÂU