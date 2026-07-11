Thế giới

Nhật Bản: Thử nghiệm thành công tên lửa tái sử dụng RV-X

SGGPO

Ngày 11-7, Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng RV-X tại tỉnh Akita, Đông Bắc Nhật Bản, đánh dấu bước tiến nhằm giảm chi phí cho các vụ phóng trong tương lai.

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Quang cảnh vụ phóng thử nghiệm tên lửa RV-X. Ảnh: KYODO

Trong cuộc thử nghiệm tại cơ sở ở thành phố Noshiro, tên lửa RV-X đạt độ cao khoảng 11m, di chuyển theo phương ngang khoảng 16m trước khi hạ cánh thành công. Chuyến bay kéo dài khoảng 40 giây. JAXA sẽ sử dụng kết quả thử nghiệm để phục vụ việc thiết kế phương tiện phóng tái sử dụng Callisto - dự án đang được phát triển cùng Pháp và Đức. Callisto sử dụng cùng loại động cơ với RV-X và dự kiến sẽ được thử nghiệm bay trước tháng 4 năm sau, với mục tiêu hạ cánh từ độ cao lớn hơn.

Trong bối cảnh tên lửa H3 - phương tiện phóng chủ lực của Nhật Bản, chỉ có thể sử dụng một lần, nước này đang thúc đẩy phát triển công nghệ tên lửa tái sử dụng nhằm tăng số lượng vệ tinh được phóng lên quỹ đạo và giảm chi phí.

Năm ngoái, Công ty Honda R&D, đơn vị trực thuộc Honda Motor, đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm tên lửa tái sử dụng đầu tiên của khu vực tư nhân Nhật Bản.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Nhật Bản Thử nghiệm Tái sử dụng Tên lửa RV-X

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