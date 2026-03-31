Nhật Bản lần đầu triển khai tên lửa tầm xa trong nước

Theo báo Mainichi, ngày 31-3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các tên lửa tầm xa có khả năng phản công đã được đưa vào biên chế tại 2 căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất nước này.

Thử nghiệm tên lửa tại Nhật Bản. Ảnh: JAPAN TIMES

Theo kế hoạch, việc triển khai các tên lửa tầm xa sẽ được thực hiện tại nhiều địa điểm trên cả nước trong khoảng 10 năm tới, nhằm khẩn trương xây dựng mạng lưới tên lửa quốc gia.

Đơn vị đầu tiên tiếp nhận tên lửa tầm xa là căn cứ quân sự Kenjun, tại thành phố Kumamoto, thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất. Tên lửa triển khai tại đây là loại đất đối không, sử dụng xe phóng lưu động, có tầm bắn khoảng 1.000km.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định các hệ thống này cần thiết để tăng cường năng lực răn đe trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực biến động. Tuy nhiên, người dân địa phương lo ngại các địa điểm triển khai có thể trở thành mục tiêu trong trường hợp xảy ra xung đột.

Cùng ngày, tên lửa siêu vượt âm phòng thủ hải đảo cũng được triển khai tại đơn vị huấn luyện thuộc căn cứ Fuji, tỉnh Shizuoka. Theo các nguồn tin, đây là phiên bản có tầm bắn vài trăm km. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang nâng cấp để tăng tầm bắn của loại tên lửa này lên khoảng 2.000km.

Nhật Bản dự kiến tiếp tục triển khai tên lửa siêu vượt âm phòng thủ hải đảo trong tài khóa 2026 tại căn cứ Kamifurano ở Hokkaido và căn cứ Ebino ở Miyazaki. Tại căn cứ Fuji, ngoài tên lửa siêu vượt âm, phiên bản tên lửa chống hạm Type 12 cải tiến cũng sẽ được đưa vào sử dụng từ tài khóa 2027.

KHÁNH MINH