Nhóm tội phạm ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi

Trước việc Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ tội phạm có tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhóm cán bộ lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có Thư khen gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao Thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội

Thư khen nêu rõ: Ngày 7-6-2025, Công an TP Hà Nội đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm: “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có liên quan đến cán bộ lãnh đạo, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương... Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Việc điều tra khám phá vụ án có ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội và tạo niềm tin mạnh mẽ cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Chiến công này có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. Tôi tin tưởng trong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân Thủ đô", đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Giám đốc Công an TP Hà Nội trao thưởng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các đơn vị có thành tích trong việc phá vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Theo Công an TP Hà Nội, ổ nhóm tội phạm liên quan đến nhóm cán bộ lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương hoạt động có tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, phức tạp và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 38 bị can về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đồng thời đã tịch thu, phong tỏa nhiều tài sản liên quan vụ án có giá trị hàng chục tỷ đồng.

NGUYỄN QUỐC