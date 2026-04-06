Khởi tố thêm 26 người trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Việc khởi tố thêm 26 đối tượng trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 66 người.

Chiều 6-4, trong hội nghị cung cấp thông tin về kết quả các mặt công tác công an quý 1 của Công an TP Hà Nội, đại diện công an thành phố đã thông tin thêm về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo đó, ngày 18-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; đồng thời, khởi tố 40 bị can về các tội danh trên.

Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang được Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng

Quá trình điều tra mở rộng, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung thêm vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” và “Đánh bạc”, đồng thời khởi tố thêm 26 bị can khác.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay đã chứng minh làm rõ có nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch, không khách quan.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định: lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần, các đối tượng vi phạm pháp luật đã móc nối với một số đối tượng là lãnh đạo, bác sĩ công tác tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc nhằm kết luận giám định pháp y bị tâm thần sai sự thật để nhiều đối tượng không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án. Các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ án tổng hợp có nhiều hành vi phạm tội với nhiều chủ thể vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi lên là tội phạm tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý, giám định tâm thần và chữa bệnh tâm thần bắt buộc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

Trong 66 bị can bị khởi tố, có 43 người công tác tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 2 người tại Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa; 3 người tại Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc…

ĐỖ TRUNG