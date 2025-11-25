Khởi tố cựu Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương

Liên quan đến vụ án chạy kết luận tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) về tội "Nhận hối lộ".

Thông tin trên được Công an TP Hà Nội cho biết tối 25-11.

Theo đó, căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong đó có Dương Văn Lương đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Thanh Thủy (đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương) vẫn được tự do ra ngoài, điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60kg ma túy.

Bị can Dương Văn Lương. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Thủy khai nhận, bản thân không bị tâm thần nhưng đối tượng đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Dương Văn Lương (thời điểm là Phó viện trưởng) để có kết luận giám định bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Với kết luận này, Thủy được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra xác định, Dương Văn Lương và các thành viên hội đồng giám định đã nhận hối lộ 300 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

