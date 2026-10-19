Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn về đến Bến Bạch Đằng, sẵn sàng hợp long

Dự kiến ngày 20-10, các đơn vị thi công sẽ căn chỉnh nhịp cầu vào đúng vị trí, hạ tải lên hệ thống trụ đỡ trung tâm và kiểm tra độ chính xác bằng thiết bị chuyên dụng... sẵn sàng hợp long vào ngày 21-10.

15 giờ ngày 19-10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng hơn 3.400 tấn, có thiết kế từ hình ảnh lá dừa nước, đã được đoàn tàu lai dắt đưa về khu vực Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn (TPHCM) sau hành trình khoảng 124km.

Sự kiện đánh dấu việc hoàn thành vận chuyển kết cấu chính, chuẩn bị cho công tác hợp long dự kiến diễn ra ngày 21-10.

Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẵn sàng hợp long. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đoàn lai dắt khởi hành từ cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa) vào sáng 18-10, đưa tổ hợp vòm thép và hệ thống bệ đỡ vượt qua hành trình đường thủy sau hai ngày. Đoàn vận chuyển gồm tàu kéo chính, hai tàu hỗ trợ áp mạn và một tàu kéo dự phòng.

Trong ngày đầu tiên, đoàn lai dắt gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi, có thời điểm mưa lớn, sóng to. Đến khoảng 18 giờ ngày 18-10, đoàn đưa khối kết cấu đến phao SR05 an toàn và neo nghỉ qua đêm.

Rạng sáng 19-10, đoàn đi qua khu vực cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ, hướng về trung tâm thành phố.

Trong quá trình di chuyển, đoàn lai dắt đã vượt qua một số khu vực có luồng lạch phức tạp, đặc biệt tại Mũi Đèn Đỏ, nơi giao nhau của các sông Sài Gòn, Đồng Nai và Nhà Bè. Tàu kéo chính VNL Vision cùng 2 tàu hỗ trợ áp mạn VNL Future và VNL Voyager phối hợp điều chỉnh hướng, giữ ổn định đội hình, đưa vòm thép vượt qua khu vực này an toàn.

Đến 15 giờ ngày 19-10, khối kết cấu chính cập khu vực Bến Bạch Đằng.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết sau cột mốc này, dự án tiếp tục tập trung cho công tác hợp long, kiểm định và hoàn thiện để sớm đưa công trình vào phục vụ người dân.

Dự kiến trong ngày 20-10, các đơn vị thi công sẽ căn chỉnh khối kết cấu vào đúng vị trí, hạ tải lên hệ thống trụ đỡ trung tâm và lắp đặt thiết bị đo đạc chuyên dụng để kiểm tra độ chính xác.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Nhịp chính cầu đi bộ dài 187m, cao hơn 20m, là tổ hợp kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ.

Nhiệp cầu chính neo đậu tại công trường cầu đi bộ sẵn sàng được hợp long vào ngày 21-10.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài 720m, gồm cầu chính và hệ thống cầu dẫn; mặt cầu rộng từ 7-11m, khoảng thông thuyền giữa hai trụ chính rộng 80m, cao 10m. Công trình kết nối đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) với đường Nguyễn Thiện Thành (phường An Khánh), do Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ. Khi hoàn thành, công trình góp phần tăng cường kết nối hai bờ sông Sài Gòn, tạo thêm không gian đi bộ, tham quan, ngắm cảnh và bổ sung điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm TPHCM.

QUỐC HÙNG