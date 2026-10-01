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Những hình ảnh đầu tiên khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến

SGGPO

Đúng 0 giờ ngày 1-10, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối miền Tây với Đông Nam bộ sau nhiều năm triển khai.

Video: Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe từ 0 giờ ngày 1-10-2026 . Thực hiện: PHÚ NGÂN

Từ quốc lộ 51, những chuyến xe đầu tiên vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, qua nút giao Phước An, hướng về cầu Phước Khánh, cầu Bình Khánh để qua TPHCM, kết nối với các tuyến đường về miền Tây.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ miền Tây theo cao tốc TPHCM - Trung Lương có thể vào cao tốc Bến Lức - Long Thành tại nút giao Mỹ Yên, đi về phía Đông.

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Tài xế đi xuyên tuyến từ miền Đông về miền Tây. Ảnh: P.N

Tuyến đường qua cầu Bình Khánh vượt sông Soài Rạp, cầu Phước Khánh vượt sông Lòng Tàu, vào địa bàn Đồng Nai. Các kết nối với Nhơn Trạch, cảng Phước An và quốc lộ 51 mở thêm lựa chọn di chuyển đến các khu vực khác của Đồng Nai và phía Đông TPHCM.

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Nhiều tài xế xuyên đêm chạy trên tuyến đường. Ảnh: P.N

Tuyến cũng mở rộng khả năng kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

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Dòng xe nối đuôi nhau trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: P.N

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp. Từ tháng 1-2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã lần lượt đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện ở hai đầu tuyến.

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PHÚ NGÂN

Từ khóa

cao tốc Bến Lức - Long Thành Đồng Nai TPHCM cao tốc TPHCM - Trung Lương miền Tây

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