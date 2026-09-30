Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tiếp tục xuất hiện nhiều hư hỏng

Ngoài các vết nứt giữa mặt đường, phần rìa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai, tiếp tục xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét. Trong khi đó, mái taluy bị xói lở, nhiều rãnh thoát nước bị đứt gãy, hư hỏng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng chiều 30-9, tại Km1+90, hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu, ngoài vết nứt giữa mặt đường, phần rìa đường xuất hiện thêm vết nứt kéo dài hàng chục mét. Vết nứt chạy dọc theo mép đường, khu vực nền đường có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi sụt lún.

Vết nứt chạy dọc theo mép đường. Ảnh: PHÚ NGÂN



Ngay phía dưới, mái taluy xuất hiện nhiều điểm xói lở. Đất từ taluy tràn xuống, làm hư hỏng hệ thống rãnh thoát nước. Nhiều rãnh thoát nước bằng bê tông bị đứt gãy, xô lệch. Có đoạn rãnh bị tách khỏi phần thân đường, đất đá sạt xuống vùi lấp gần hết lòng rãnh. Một số đoạn khác bị gãy thành nhiều khúc, không còn giữ được hình dạng ban đầu.

Rãnh thoát nước bị lìa ra khỏi phần đường. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đáng chú ý, tại khu vực đầu cầu vượt sông Buông, hướng từ Vũng Tàu đi Biên Hòa, tình trạng xói lở diễn ra khá rõ. Đất ở mái taluy bị cuốn trôi, có vị trí xói sâu vào khu vực chân lan can của tuyến cao tốc.

Gãy đổ rãnh thoát nước rơi xuống phần chân taluy

Những ngày qua, khu vực TP Đồng Nai xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ xói lở tại các vị trí taluy.

Xói lở "ăn" đến chân cọc lan can cao tốc. Ảnh: PHÚ NGÂN

Liên quan hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường tại khu vực sông Buông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai đã có báo cáo UBND TP Đồng Nai. Theo đó, từ khoảng giữa tháng 8, đoạn bên phải tuyến xuất hiện lún cục bộ. Đơn vị tư vấn thiết kế đã khoan 2 hố khảo sát địa chất để đánh giá và đề xuất phương án xử lý. Trong thời gian chờ kết quả, nhà thầu đã lắp biển hạn chế tốc độ 60km/giờ tại khu vực này.

Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tiếp tục xuất hiện vết nứt. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16km có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 6.700 tỷ đồng từ ngân sách. Dự án khởi công ngày 18-6-2023. Theo kế hoạch ban đầu, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2025 nhưng nhiều lần chậm tiến độ. Đây là dự án chậm nhất trong 3 dự án thành phần.

Tháng 7-2025, chủ đầu tư đánh giá nhiều nhà thầu chưa đáp ứng tiến độ. Đến ngày 18-5-2026, tuyến chính mới được đưa vào khai thác tạm, trong khi các hạng mục hiện vẫn đang trong quá trình thi công hoàn thiện.

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PHÚ NGÂN