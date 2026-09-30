Quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng

Nhiều đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

VIDEO: Quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng bị hư nhiều đoạn. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Sáng 30-9, theo ghi nhận của phóng viên, trên quốc lộ 1 qua xã Hàm Thuận, đoạn đường kéo dài hàng trăm mét từ ngã ba Sara, xuất hiện hàng chục điểm mặt đường bị hư hỏng, bong tróc.

Mặt đường có nhiều hố sâu khiến các phương tiện liên tục đánh lái để né tránh.

Theo nhiều tài xế, có lúc không kịp xử lý khi sụp "ổ gà" dẫn đến chao đảo tay lái, rất nguy hiểm.

Mặt đường quốc lộ 1 qua xã Hàm Thuận có nhiều "ổ gà"

Tình trạng mất an toàn giao thông càng gia tăng khi ban đêm nhiều "ổ gà" ngập nước mưa, khó nhận thấy.

Đặc biệt, đoạn đường hư hỏng này nằm gần trường học. Người dân cho biết, vào giờ cao điểm, nhiều học sinh đi xe máy, xe đạp điện vấp phải các hố sâu, bị ngã.

Lớp nhựa đường biến dạng, khiến phương tiện càng di chuyển khó khăn

Ngoài "ổ gà", đoạn đường còn xuất hiện tình trạng nhựa đường bị biến dạng, nhô lên thành từng dải cao như "con lươn". Nguyên nhân là một số vị trí từng được trám vá và lớp nhựa mới nhanh chóng bị bong bật.

Không riêng xã Hàm Thuận, tuyến quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Hảo cũng có hàng chục "ổ gà". Đáng chú ý, có đoạn cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa lên đến 90km/giờ.

“Khi xe đang di chuyển tốc độ cao mà bất ngờ gặp hố sâu, tài xế rất khó xử lý kịp thời”, anh Lê Văn Chung (tài xế xe tải tuyến TPHCM đi Khánh Hòa) lo lắng.

Đoạn quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện hàng loạt "ổ gà" nguy hiểm

Những hố sâu trên đường quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Hảo

Nhiều tài xế và người dân địa phương mong đơn vị quản lý nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, khắc phục triệt để tình trạng trên.

TIẾN THẮNG