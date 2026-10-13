Những ngày ở Công viên Lê Thị Riêng...

Sau quá trình TPHCM rà soát, thu thập và xác minh nhiều nguồn thông tin, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) chính thức được triển khai trên thực địa từ ngày 23-6-2026.

Trước khi đặt những đợt khoan đào xới đầu tiên xuống lòng đất, các cơ quan chức năng đã tổ chức đối chiếu công phu hàng loạt nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Lời kể của nhân chứng được đặt bên cạnh hồ sơ lịch sử, tài liệu quân sự, bản đồ cũ, không ảnh, ảnh vệ tinh, ảnh chiến trường và các tư liệu quốc tế. Đặc biệt, bức ảnh do Hãng thông tấn AP (Mỹ) ghi lại ngày 12-2-1968 về cảnh chôn cất tập thể tại Nghĩa địa Đô Thành - Chí Hòa đã trở thành một trong những manh mối quan trọng giúp xác định tọa độ nghi có mộ tập thể.

Từ những thông tin tư liệu, các nhà khoa học tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại như radar xuyên đất, phương pháp điện trở suất và phân tích địa tầng trước khi tiến hành đào kiểm chứng. Tại hội thảo xác minh thông tin ngày 8-6, sự tương đồng giữa tư liệu phía Hoa Kỳ giải mật, kết quả khảo sát kỹ thuật và lời kể nhân chứng đã khẳng định tính chính xác về địa điểm, thời gian chôn cất các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Mùa xuân Mậu Thân 1968.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo UBND TPHCM, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố tiếp nhận các hồ sơ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các hồ sơ được bàn giao. Ảnh: MẠNH THẮNG

Khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM, được cho là nơi có hố chôn tập thể liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Sáng 6-7, UBND TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã trang trọng tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ niềm xúc động sâu sắc và khẳng định đây là hành động thiết thực của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con đã dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Sứ mệnh này phải được tập trung triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ngay từ những ngày đầu tìm kiếm, lực lượng chức năng đã bắt đầu cắm trại, bám hiện trường. Trong giai đoạn đầu, 5 đội chuyên trách gồm K70 (Cục Chính trị Quân khu 7), K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh), K72 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai), K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) và K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân.

Về sau, Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM giữ vai trò nòng cốt trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các bộ phận chuyên môn phục vụ quy tập, lấy mẫu, bảo quản hài cốt và di vật. Ngày 4-7, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM thành lập Ban Chỉ huy điều hành cùng 5 tổ chuyên môn phục vụ nhiệm vụ: Tổ lấy mẫu - số hóa; Tổ thông tin - tuyên truyền; Tổ bảo đảm an ninh - an toàn; Tổ thống kê di vật và Tổ hậu cần - kỹ thuật.

Để đẩy nhanh tiến độ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Đội K74 tổ chức làm việc 2 ca liên tục: vừa mở rộng vị trí thăm dò thứ 3 tại Khu A, vừa khẩn trương quy tập tại Khu B. Mọi thao tác xử lý hàng trăm mét khối đất mỗi ngày đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: khẩn trương, quyết liệt nhưng thận trọng, khoa học và khách quan.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, cho biết cán bộ, chiến sĩ đang dốc sức tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, mục tiêu được đặt ra rất rõ là phải tranh thủ từng giờ, từng phút để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Phía sau yêu cầu về tiến độ là sự cẩn trọng tuyệt đối.

Đó cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ K74 tiếp tục bám hiện trường trong điều kiện mưa nắng thất thường, xử lý hàng trăm mét khối đất mỗi ngày.

Vị trí Khu B trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng

Tính từ ngày 23-6 đến hết ngày 5-10-2026, các lực lượng đã quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (gồm 698 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể – 2 vị trí ở Khu A, 6 vị trí ở Khu B). Trong đó, có 307 bộ hài cốt được phát hiện cùng di vật đi kèm.

Nằm sâu dưới lòng đất suốt gần 60 năm, từng chiếc dép cao su, bút máy, chiếc nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, chìa khóa, khăn quàng cổ, dây tăng, thắt lưng hay tấm giấy công tác... đều có thể trở thành một phần của câu chuyện về người đã nằm lại dưới lòng đất gần 60 năm, là những chỉ dấu quý giá để tìm lại tên cho các anh.

Mỗi di vật đều được thu gom tỉ mỉ, thống kê, số hóa và bảo quản cẩn trọng. Dù chỉ là một chiếc nút áo hay mảnh kim loại nhỏ, tất cả đều mang giá trị thông tin đắt giá, giúp thu hẹp phạm vi xác minh đơn vị, hoàn cảnh hy sinh và mở ra cơ sở xác định danh tính từng liệt sĩ.

Song song với việc tìm kiếm tại thực địa, TPHCM đã chủ động triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn địa bàn. Đến giữa tháng 8-2026, Thành phố đã thu nhận 9.854 mẫu, qua kiểm tra chuyên môn chọn lọc được 7.104 mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

Ngày 21-8-2026, chuyến bay đặc biệt mang tên “Hy vọng” sử dụng máy bay quân sự CASA-295 đã vận chuyển toàn bộ 7.104 mẫu sinh phẩm ra Hà Nội. Các mẫu được niêm phong trang nghiêm trong 100 thùng chuyên dụng phủ Quốc kỳ. Ngay sau đó, toàn bộ số mẫu được chuyển về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích, sẵn sàng đối chiếu với mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức đưa mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các đội tiêu binh thực hiện nghi thức đưa các mẫu phẩm lên máy bay. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cán bộ, chiến sĩ trang trọng đặt các mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay. Ảnh: MẠNH THẮNG

Máy bay vận tải quân sự CASA-295 cất cánh, đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định ADN. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, khẳng định Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này bằng trách nhiệm cao nhất. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc được đón trở về. Mỗi di vật có thể là đầu mối để xác định tên tuổi, quê quán, kết nối các anh với gia đình, đồng đội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận hội nghị

“Có những gia đình đã đi qua gần trọn cuộc đời để tìm kiếm người thân của mình, mỗi kết quả tìm kiếm mở thêm một cánh cửa hy vọng cho thân nhân liệt sĩ. Vì vậy, đây không chỉ là công việc tìm kiếm hay giám định ADN mà là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho Tổ quốc. TPHCM phải dốc sức để tìm lại tên tuổi cho các anh, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Công viên Lê Thị Riêng là một trong những điểm tìm kiếm quan trọng, nhưng không phải điểm cuối của hành trình. TPHCM còn khoảng 12 vị trí nghi có hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ. Quán triệt tinh thần “Khẩn trương, quyết liệt, thận trọng, khách quan và khoa học”, TPHCM tiếp tục duy trì quyết tâm cao nhất, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào để đưa tất cả các anh trở về với quê hương.