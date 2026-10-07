Nobel Hóa học 2026 thuộc về hai nhà khoa học người Pháp và Nhật Bản

Ngày 7-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến và hiện tượng tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai giành được giải thưởng Nobel Hóa học 2026 ẢNH: NOBEL PRIZE

Trong tự nhiên, nhiều phân tử, trong đó có axit amin, tồn tại dưới hai dạng có cấu trúc giống nhau nhưng đối xứng như hai bàn tay trái và phải. Tuy nhiên, trong các hệ thống sống, cơ thể thường chỉ sử dụng chủ yếu một trong hai dạng này.

Việc tìm ra phương pháp điều khiển để chỉ tạo ra một biến thể duy nhất từng được coi là thách thức vượt quá khả năng của con người. Hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai đã tìm ra lời giải cho câu đố trên.

Năm 1968, nhà khoa học Henri Kagan phát hiện phương pháp có thể khuếch đại sự chênh lệch giữa hai dạng phân tử, giúp định hướng quá trình phản ứng tạo ra một phiên bản phân tử với tỷ lệ áp đảo hoàn toàn phiên bản kia. Phát hiện của ông đã mang lại bước ngoặt cho giới nghiên cứu hóa học trong việc phát triển các phản ứng sản xuất dược phẩm, chất tạo hương, hương liệu và vật liệu mới.

Nhà khoa học Kenso Soai sau đó phát triển hướng nghiên cứu này với cơ chế tự xúc tác. Năm 1995, ông Kenso Soai công bố một phản ứng hóa học đầu tiên trên thế giới chỉ sinh ra duy nhất một phiên bản phân tử.

Nhà khoa học Henri Kagan sinh năm 1930 tại Pháp, hiện là giáo sư danh dự tại Đại học Paris-Sud (Pháp). Nhà khoa học Kenso Soai sinh năm 1950 tại Hiroshima, Nhật Bản, hiện là giáo sư danh dự tại Đại học Khoa học Tokyo (Nhật Bản).

Đây là giải Nobel thứ 3 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Vật lý và Y sinh. Các giải khác sẽ được công bố là Văn chương (8-10), Hòa bình (9-10) và Kinh tế (12-10).

Số tiền thưởng giải Nobel năm nay là 1,2 triệu USD cho mỗi hạng mục, chia đều cho các nhà khoa học nhận giải.

PHƯƠNG NAM