Phá chuyên án VN10: Lần theo "dòng chảy ma túy", bóc từng nhánh tội phạm

Từ kiện hàng kem đánh răng trên chuyến bay VN10, Công an TPHCM đã bóc gỡ từng nhánh tội phạm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, truy tố 227 bị cáo.

Ngày 17-8, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10.

Tại phần thẩm vấn lý lịch, các bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi "cô tiên từ thiện") đã xin điều chỉnh một số thông tin về nhân thân và tội danh.

Phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Ảnh: Ý LINH

Chuyên án VN10 được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác lập ngày 17-3-2023, sau khi phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam.

Cuộc truy xét kéo dài hơn hai năm đã bóc gỡ một hệ thống tội phạm gồm nhiều nhánh liên kết chặt chẽ. Quá trình truy xét đã làm rõ đối tượng Hà Danh Nậm (tên gọi khác là Hữu Sơn, ở Pháp) là người cầm đầu việc gửi hàng. Nậm đã thực hiện trót lọt 6 chuyến hàng trước đó bằng cách giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, thực phẩm chức năng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, tập kết về Hà Nội trước khi đưa về Đồng Nai.

Sau khi ma túy về đến đầu mối tại tỉnh Đồng Nai (trước đây), Hoàng Sỹ Thắng tiếp tục chỉ đạo Bùi Văn Ánh phân chia và giao hàng cho các nhánh tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương (trước đây). Các đối tượng như Nguyễn Huy Hoàng, Lê Nguyễn Gia Bảo, Lê Thắng Anh Tú và Trương Trung Hiếu đóng vai trò điều hành các nhánh phân phối lớn.

Các bị cáo tham gia phiên xét xử trực tuyến tại điểm cầu trại tạm giam Chí Hòa. Ảnh: Ý LINH

Các bị cáo sử dụng thủ đoạn tinh vi để che giấu nguồn gốc ma túy và dòng tiền. Ma túy được giấu trong kem đánh răng, lon khoai tây chiên, loa nhựa và các gói đồ ăn vặt để giao trong khu vực nội thành. Các đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram, Signal và sim điện thoại không chính chủ để liên lạc. Việc giao nhận ma túy thường qua dịch vụ xe ôm công nghệ để tránh lộ mặt.

Các bị cáo sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng mượn từ người thân hoặc thuê người khác đứng tên, chuyển qua nhiều lớp trung gian để che giấu.

Trong số 227 bị can bị truy tố, Công an TPHCM đã phân loại rõ vai trò của từng nhóm hành vi: vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy.

Khối lượng tang vật thu giữ rất lớn. Chỉ riêng khám xét chỗ ở của Đào Duy Phương, Công an TPHCM đã thu giữ hơn 30kg ma túy các loại. Tại các nhánh khác, lượng ma túy thu giữ cũng lên đến hàng chục kg Ketamine và MDMA.

Ngoài ma túy, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều súng, đạn và các thiết bị phục vụ việc chia nhỏ, đóng gói ma túy.

Tang vật thu giữ trong chuyên án. Ảnh: CACC

NGUYỄN TÂN - Ý LINH - SONG MAI