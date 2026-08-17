Sáng 17-8, xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10

Ngày 17-8, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ hơn 11,3kg ma túy được phát hiện trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không vào tháng 3-2023.

Các bị cáo đang bị tạm giam tham gia xét xử tại điểm cầu trực tuyến ở Trại tạm giam Chí Hòa - Công an TPHCM. Ảnh: Ý LINH

Các bị cáo bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh gồm: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm”, “Chiếm giữ trái phép tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trong đó, 4 bị cáo đang bị truy nã được xét xử vắng mặt.

Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TPHCM, kết hợp điểm cầu trực tuyến tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) đối với các bị cáo đang bị tạm giam.

Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12-9.

Đại diện VKSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử trong phiên xét xử 227 bị cáo liên quan Chuyên án VN10. Ảnh: Ý LINH

Theo cáo trạng, ngày 16-3-2023, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10, phát hiện 157 tuýp chứa hơn 11,3kg ketamine và MDMA.

Quá trình điều tra xác định Hà Danh Nậm (đang bị truy nã) lợi dụng dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế từ Pháp về Việt Nam để vận chuyển trót lọt 7 chuyến hàng có ma túy cất giấu trong tuýp kem đánh răng, thực phẩm chức năng...

Các chuyến hàng sau đó được chuyển cho Hoàng Sỹ Thắng tại Đồng Nai để phân chia và chỉ đạo Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong phiên sơ thẩm. Ảnh: Ý LINH

Cáo trạng xác định Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2,9kg ketamine và 14,7kg MDMA được vận chuyển cho người mua.

Đối với 4 tiếp viên hàng không, kết quả điều tra xác định họ không quen biết, không liên lạc, giao dịch chuyển, nhận tiền với Nậm, Thắng và các đối tượng trong vụ án nên không có căn cứ xử lý.

Từ vụ phát hiện ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên, Công an TPHCM mở rộng điều tra, xác lập chuyên án VN10. Theo hồ sơ vụ án, quá trình mở rộng chuyên án đã triệt phá gần 500 nhánh, phân nhánh tại 34 tỉnh, thành; khởi tố 477 vụ án với hơn 2.700 bị can. Cơ quan tố tụng xác định dòng tiền giao dịch ma túy gần 29.000 tỷ đồng, thu giữ gần 600kg ma túy cùng nhiều vũ khí. Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CA Trong số 227 bị cáo được đưa ra xét xử lần này có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi Cô Tiên từ thiện) và người mẫu, diễn viên Andrea Aybar Carmona (An Tây).

NGUYỄN TÂN - Ý LINH - SONG MAI