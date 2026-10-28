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Khởi tố vụ án giết người trong vụ cháy khiến 2 cha con tử vong

SGGPO

Tối 27-10, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người liên quan vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong tại xã Vĩnh Thịnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 26-10, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ cháy tại nhà ông H.T.L. (SN 1983, thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh).

Sau khi dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện ông L. và con trai là H.G.B. (SN 2013) tử vong bên trong.

Cha mẹ ông L. là ông H.Q. (SN 1945) và bà N.T.H. (SN 1949) bị thương, được đưa đi cấp cứu.

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Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sau vụ cháy. Ảnh: ĐH

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, nguyên nhân ban đầu nghi do bắt nguồn từ mâu thuẫn trong cuộc sống, ông H.Q. gây ra vụ cháy và khóa cửa nhà.

Ngày 27-10, chính quyền xã Vĩnh Thịnh đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ.

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NGỌC OAI

Từ khóa

cháy cháy nhà tử vong giết người

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