Phát huy VIFTA để nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt

Ngày 29-10, Tạp chí Công thương tổ chức tọa đàm “Từ hợp tác công nghệ đến phát triển chuỗi giá trị: Phát huy vai trò của VIFTA trong nâng cao năng lực sản xuất của Việt Nam”. Tại tọa đàm, các chuyên gia khẳng định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) là cơ sở quan trọng để hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tham gia tọa đàm trực tuyến từ Israel, ông Lê Thái Hòa, Tham tán thương mại, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Israel cho biết, kim ngạch thương mại hàng hóa của Việt Nam và Israel năm 2025 đạt 3,63 tỷ USD, tăng 11,8% so với năm 2024. Trong 10 tháng đầu năm, con số này đạt 3,5 tỷ USD. Dự kiến cả năm 2026, kim ngạch thương mại song phương có thể đạt khoảng 4,4 tỷ USD

Các khách mời tại cuộc tọa đàm. Ảnh: THU THẢO

Theo ông Lê Thái Hòa, Israel có thế mạnh về trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, Việt Nam có nhu cầu nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản xuất công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại tọa đàm, PGS-TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, cho rằng giá trị lớn của VIFTA không chỉ là mở rộng thị trường hay giảm thuế, mà còn là tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận, hấp thụ, làm chủ và từng bước phát triển công nghệ.

Theo ông, cần phân biệt việc mua máy móc, thiết bị với hợp tác phát triển năng lực công nghệ. Nếu chỉ dừng ở mua bán công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam vẫn có nguy cơ phụ thuộc vào giải pháp của nước ngoài. Vì vậy, hợp tác cần hướng đến chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực, nghiên cứu chung và thương mại hóa sản phẩm.

Ông Chen Peretz, Tham tán thương mại, Trưởng Văn phòng Kinh tế Israel tại Việt Nam cho biết, ngày càng nhiều doanh nghiệp Israel quan tâm đến thị trường Việt Nam. Một số doanh nghiệp đã sử dụng đội ngũ công nghệ thông tin tại Việt Nam để phát triển sản phẩm. Một số khác lựa chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất hoặc thị trường tiêu thụ. Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ giúp doanh nghiệp Israel tiếp cận thị trường khu vực và toàn cầu.

Ông Lê Thái Hòa cũng cho rằng, hợp tác công nghệ và đầu tư giữa hai nước vẫn gặp một số trở ngại. Doanh nghiệp Việt Nam còn tâm lý e ngại trước tình hình an ninh tại Israel và khu vực Trung Đông. Khác biệt về tập quán kinh doanh, phương thức hợp tác, năng lực hấp thụ công nghệ và yêu cầu kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến quá trình kết nối.

Để khắc phục, Thương vụ Việt Nam tại Israel định hướng các doanh nghiệp tìm kiếm, sàng lọc các đối tác có công nghệ đã được kiểm chứng, phù hợp với nhu cầu sản xuất trong nước. Đồng thời, từng bước chuyển từ mua bán thiết bị đơn thuần sang liên doanh, hợp tác nghiên cứu và phát triển, nội địa hóa công nghệ.

PHÚC VĂN