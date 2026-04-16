Phim “Hộ linh tráng sĩ” - trân trọng các giá trị lịch sử

Ê-kíp đoàn phim " Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" vừa có buổi ra mắt với giới truyền thông tại TPHCM vào tối 15-4.

Có mặt tại buổi ra mắt, gồm: đại diện nhà sản xuất BHD và TV360, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, các diễn viên: Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Lê Minh Thuấn, Hứa Vĩ Văn…

Ê-kíp đoàn phim Hộ linh tráng sĩ tại sự kiện.

Chia sẻ lý do thực hiện dự án này, bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công ty BHD, đại diện nhà sản xuất, mong muốn làm phim cho khán giả trẻ yêu văn hóa Việt, trân trọng lịch sử và mang trong mình tinh thần dân tộc.

83 ngày ghi hình tại Ninh Bình là quãng thời gian nhiều thử thách với đoàn phim, nhưng cũng đầy ý nghĩa. Không chỉ làm phim, các thành viên còn được học hỏi sâu hơn về lịch sử, văn hóa Việt Nam, về cách cha ông từng sống, từng gìn giữ và trân trọng các giá trị cốt lõi. Từ những trải nghiệm đó, đoàn phim mong muốn chia sẻ lại những khám phá của mình với khán giả.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết, đã dồn toàn bộ tâm huyết cho dự án, xem đây như một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ về quá trình làm phim.

Johnny Trí Nguyễn - người đảm nhận đồng thời vai trò diễn viên chính và đạo diễn hành động, cho biết, ngay từ đầu, anh cảm nhận đây là dự án hoành tráng và là cơ hội có thể chỉ đến một lần trong đời với một diễn viên. Chính vì thế, nếu không được tham gia là sự bỏ lỡ đáng tiếc.

Dàn diễn viên chính của bộ phim tại buổi giới thiệu dự án.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh dự kiến công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào dịp lễ 2-9.

