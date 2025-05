Phim “Hộ linh tráng sĩ” gây chú ý tại Cannes 2025

Tại Chợ phim Cannes 2025 (Marché du Film), nhà sản xuất BHD đã chính thức giới thiệu dự án “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” (tên tiếng Anh: The Last Secret Of The First Emperor) đến đông đảo nhà phát hành và khách mời quốc tế.