Đằng sau mỗi thành công của giáo viên và học sinh luôn có sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Bằng tâm huyết, trách nhiệm và bản lĩnh, họ là những "thuyền trưởng" định hướng, khơi dậy động lực để thầy cô phát huy năng lực, học sinh có cơ hội tiến bộ và trưởng thành.

Quan tâm sức khỏe tinh thần của giáo viên

Mười bốn năm trong vai trò cán bộ quản lý, cô Bùi Cát Thụy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non I (phường Hòa Hưng), luôn là người có mặt ở trường sớm nhất và ra về khi bãi xe đã trống hẳn.

Cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh) cùng đội ngũ giáo viên. Ảnh: THU TÂM

Nhân viên bảo vệ của trường thường nói vui: “Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ trường, còn cô hiệu trưởng bảo vệ chúng tôi”. Đều đặn mỗi ngày, cô đến trường khi trời vừa hửng sáng, ngồi ở phòng bảo vệ nhìn ngắm sân trường và các dãy phòng học.

"Không gian tĩnh lặng của ngôi trường vào mỗi buổi sáng giúp tôi chiêm nghiệm lại những việc đã làm, những gì còn dang dở và cần làm tiếp theo", cô Cát Thụy cho biết.

Phương châm làm việc của cô Bùi Cát Thụy là mỗi ngày trôi qua phải tự làm mới mình, luôn luôn sáng tạo dù ở vị trí giáo viên hay cán bộ quản lý. Khi triển khai một ý tưởng hay kế hoạch mới, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, học liệu, cô dành nhiều sự quan tâm cho việc tiếp lửa, tạo động lực cho đội ngũ.

Nhà trường cũng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của giáo viên, thông qua việc thường xuyên lắng nghe, chia sẻ, mời chuyên gia tâm lý đến nói chuyện với các cô giáo.

Tại Trường Mầm non Măng Non I, cửa phòng hiệu trưởng chưa bao giờ đóng. Cô Cát Thụy rất ít ngồi trong phòng, khi thì đi thăm lớp, lúc khác lại lo chăm chút từng góc sân nhỏ của ngôi trường. Với học sinh, cô thích được các em ríu rít gọi “cô Thụy” chứ không phải “cô hiệu trưởng”.

Mỗi ngày trôi qua, người “thuyền trưởng” tận tụy ấy lại hết mình với công việc, bởi nghề một khi đã chọn sẽ trở thành nghiệp, gắn chặt với vui buồn, suy nghĩ và tâm huyết của cô.

Tầm nhìn đi cùng sự thấu cảm

Hạnh phúc lớn nhất đối với cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh), là sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên và tiến bộ của học sinh.

Nhiều giáo viên trẻ từng được cô dìu dắt nay đã vững vàng, tự tin giảng dạy bằng tiếng Anh. Còn với học sinh là niềm say mê học tập, vượt qua chính mình, bản lĩnh và tự tin tham dự những sân chơi lớn của quốc tế.

Qua chặng đường dài làm công tác quản lý, cô Thanh Giang cho rằng, yêu cầu lớn nhất trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay là tầm nhìn dẫn dắt đi cùng sự thấu cảm.

Muốn nhà trường phát triển bền vững, trước hết phải chăm lo cho người thầy. Chỉ khi đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên được quan tâm, môi trường làm việc thực sự nhân văn, thầy cô mới có thể an tâm cống hiến và sáng tạo.

Người quản lý cần bắt nhịp sát sao với từng chuyển động về chuyên môn, thấu hiểu giáo viên đang cần gì để kịp thời chia sẻ và đồng hành, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ kế cận, bởi đó là nền móng cho tương lai của ngôi trường.

Đối với học sinh, cô luôn kiên định nguyên tắc “không để em nào bị bỏ lại phía sau”, vừa tạo bệ phóng giúp học sinh mũi nhọn phát huy tối đa năng lực, vừa kiên trì nâng đỡ học sinh yếu kém bằng sự bao dung và trách nhiệm.

Nhắn gửi đến những đồng nghiệp trẻ, cô Lê Thị Thanh Giang bày tỏ: "Các bạn đang sở hữu sức trẻ, sự nhạy bén với công nghệ và tư duy đổi mới - những lợi thế tuyệt vời của nhà giáo trong thời đại mới.

Sự nghiệp "trồng người" đầy thử thách, điều quan trọng là giữ được sự tử tế, lòng kiên nhẫn và một trái tim nóng luôn dành tình yêu thương cho học trò. Khi đó, áp lực sẽ hóa thành động lực để người thầy thực hiện sứ mệnh cao cả".

Hôm nay 18-11, Lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, Báo Sài Gòn Giải Phóng bảo trợ thông tin, diễn ra vào lúc 8 giờ tại Hội trường Thành ủy (phường Xuân Hòa, TPHCM). Chủ tịch UBND TPHCM đã có quyết định tặng bằng khen cho 50 cá nhân đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026.

Trăn trở với đời sống của đội ngũ

Đối với cô Đặng Ngọc Phượng, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt quận 10 (phường Vườn Lài), động lực giúp cô gắn bó với công việc là sự tiến bộ qua từng ngày của học trò.

Cô Phượng cho biết, đối với học sinh chậm phát triển trí tuệ và tự kỷ, dù các con nói được những từ đơn giản như "ba", "mẹ" cũng là niềm vui vô giá đối với thầy, cô và phụ huynh. Nhận thức của các con không tương xứng với độ tuổi, chỉ cần các con tiến bộ hơn bản thân mình ngày hôm qua đã là thành công của thầy, cô giáo.

Trường Chuyên biệt quận 10 hiện có 24 nhân sự, gồm 15 giáo viên, 3 cán bộ quản lý và 6 nhân viên; chăm sóc tổng cộng 158 học sinh, chia làm hai cơ sở. Trong đó, cơ sở 1 dành cho các em từ 6-12 tuổi, khả năng nhận thức và hành vi bộc phát ít hơn.

Cơ sở 2 dành cho các em từ 13-18 tuổi với tâm sinh lý phát triển mạnh nên có nhiều biểu hiện phức tạp hơn, dễ gây ảnh hưởng đến người xung quanh, nên nhân viên chăm sóc rất vất vả.

Chính vì vậy, chăm lo đời sống cho đội ngũ nhân viên, làm sao để họ không bỏ nghề vì thu nhập thấp luôn là trăn trở lớn đối với người làm công tác quản lý. Cô Đặng Ngọc Phượng mong Nhà nước có thêm chế độ phụ cấp cho nhân viên trường chuyên biệt giống với giáo viên để giữ chân đội ngũ.

Không chỉ chăm lo giáo viên, nhân viên trong trường, cô còn mong sự quan tâm thiết thực hơn từ chính quyền địa phương các cấp đối với những gia đình có con là trẻ khuyết tật.

Bởi theo cô Phượng, nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Sự chung tay của các cấp chính quyền, nhà trường, gia đình chính là điểm tựa vững chắc mở ra tương lai sáng hơn cho những đứa trẻ kém may mắn.

Tạo dựng chất lượng giáo dục bền vững

Chia sẻ về hành trình truyền lửa nghề cho đội ngũ giáo viên tại Trung tâm GDNN-GDTX Trung Mỹ Tây (phường Trung Mỹ Tây), thầy Lê Đức Phong, Giám đốc trung tâm, cho rằng, tâm huyết và trách nhiệm của người thầy là điều quan trọng nhất. Với quy mô đào tạo hơn 5.000 học sinh, học viên, áp lực về giảng dạy và quản lý đối với cán bộ quản lý không hề nhỏ.

Thế nhưng, điều khiến thầy Lê Đức Phong tự hào nhất chính là tinh thần tận tụy, hết lòng với học sinh của đội ngũ thầy, cô giáo. Có không ít thầy, cô dù đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ, bộn bề lo toan cuộc sống gia đình, vẫn sẵn sàng tình nguyện nhận lớp dạy buổi tối vì trung tâm có nhiều đối tượng học sinh, học viên khác nhau. Các thầy, cô đã dành trọn tình yêu thương và hết lòng vì học trò, xứng đáng với danh xưng "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý".

Trong vai trò cán bộ quản lý, thầy Lê Đức Phong luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, năng động, sáng tạo và tận tâm với sự nghiệp giáo dục. Đó là chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, phát triển phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm.

Nhờ sự lèo lái của thầy, Trung tâm GDNN-GDTX Trung Mỹ Tây đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc liên tục từ năm học 2018-2019 đến năm học 2025-2026. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm dẫn đầu khối GDTX của thành phố.

Năm học 2025-2026, trung tâm có 1.725/1.795 học sinh tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 96%; có 158/194 học viên đạt giải học viên giỏi cấp thành phố, tỷ lệ 81,44%, trong đó có 10 học sinh đoạt giải nhất...

Theo thầy Phong, để có những thành công đó, các phong trào, hoạt động cần được hiện thực hóa bằng việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thực chất, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Những kết quả ấy, khi được duy trì bền bỉ bằng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm sẽ tạo nên môi trường giáo dục bền vững, nhân văn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

THU TÂM - ĐẶNG TRINH