Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Khai thác hiệu quả quỹ đất công, tránh lãng phí nguồn lực

Sáng 13-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đi buổi khảo sát, làm việc với Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Lê Văn Thịnh về việc mở rộng bệnh viện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Kiến nghị mở rộng hai bệnh viện phía Đông

Báo cáo tại buổi làm việc, BS-CK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh viện có quy mô 500 giường nhưng cơ sở vật chất, diện tích sử dụng chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Nhiều khu vực có mật độ sử dụng cao, không gian phục vụ người bệnh chật hẹp, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực tiếp nhận và điều trị.

Hiện khu đất đối diện bệnh viện hiện có một phần đất công đã được định hướng quy hoạch phục vụ y tế, song các thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư vẫn đang được xem xét, hoàn thiện. Bệnh viện kiến nghị nghiên cứu sử dụng một phần cơ sở Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh, nơi có khu đất quy hoạch khoảng 3ha nhưng mới xây dựng, sử dụng khoảng 1ha, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và kết hợp đào tạo nhân lực y tế.

BS-CK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Theo BS-CK2 Trần Văn Khanh, trên cơ sở quỹ đất được bổ sung, bệnh viện dự kiến phát triển trung tâm lọc máu, mở rộng hoạt động cấp cứu, đào tạo nhân lực y tế và chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh công năng một số diện tích liền kề để phát triển không gian xanh, cải thiện môi trường điều trị.

Bệnh viện cũng đề xuất xem xét một số quỹ đất tại phường Long Bình để phát triển cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; kiến nghị thành phố tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, tạo điều kiện mở rộng cơ sở vật chất, phát triển các chuyên khoa phù hợp với nhu cầu người dân khu vực phía Đông TPHCM.

BS-CK2 Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt chia sẻ tại buổi làm việc (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Còn theo BS-CK2 Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, cho biết, bệnh viện hiện có 100 giường kế hoạch, 146 giường thực kê. Số lượt khám chữa bệnh tăng từ 100.931 lượt năm 2021 lên 190.992 lượt năm 2025. Tuy nhiên, trụ sở chính tại số 387 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, có diện tích hơn 6.000m², được xây dựng từ năm 2001, hiện nhiều hạng mục xuống cấp, không gian khám chữa bệnh chật hẹp. Vào thời điểm đông bệnh nhân, một số khoa phải bố trí thêm giường tại hành lang.

Để khắc phục tình trạng trên, bệnh viện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cải tạo Khoa Khám bệnh với kinh phí dự kiến 65 tỷ đồng và dự án xây dựng cơ sở 2, quy mô 9 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng mức đầu tư dự kiến 1.574 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai dự án chưa được bố trí vốn thực hiện.

Bệnh viện kiến nghị thành phố sớm bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo trụ sở hiện hữu; tháo gỡ vướng mắc pháp lý để đưa cơ sở số 440 Lê Văn Việt vào sử dụng; đồng thời xem xét bố trí khu đất số 442 Lê Văn Việt để phát triển khu khám bệnh kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Khẩn trương hoàn tất thủ tục mở rộng trong năm 2026

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo chính quyền phường Tăng Nhơn Phú và phường Bình Trưng đã chủ động đề xuất các giải pháp mở rộng cơ sở y tế hiện hữu trên địa bàn, trọng tâm là Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện Lê Văn Việt. Đồng thời đánh giá cao nỗ lực của hai bệnh viện trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các chuyên khoa, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đầu tư phát triển y tế, giáo dục gắn với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng đô thị đáng sống. Trong đó, hệ thống y tế công lập phải giữ vai trò chủ lực trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Vì vậy, việc mở rộng các bệnh viện cần được xem xét trên cơ sở quy mô dân số, nhu cầu khám chữa bệnh và định hướng phát triển tổng thể mạng lưới y tế của từng khu vực.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, khu vực quận 2 trước đây có quy mô dân số hơn 254.000 người, nhu cầu khoảng 875 giường bệnh, trong khi bệnh viện hiện có 500 giường. Vì vậy, cần tiếp tục đầu tư, bổ sung khoảng 375 giường bệnh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đồng thời, bệnh viện cần tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện hạng I, phát triển các chuyên khoa chuyên sâu, tiến tới đảm nhận thêm nhiệm vụ chỉ đạo tuyến.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Việt, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, khu vực quận 9 trước đây có quy mô dân số đông, trong khi năng lực hiện hữu còn hạn chế. Do đó, chủ trương đầu tư mở rộng Bệnh viện Lê Văn Việt là cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế.

“Bệnh viện Lê Văn Việt phải được định hướng phát triển lên quy mô 1.000 giường bệnh và phấn đấu đạt bệnh viện hạng I vào năm 2030, trở thành bệnh viện đa khoa công lập chủ lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực. Bên cạnh việc mở rộng cơ sở vật chất, bệnh viện cần chú trọng phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khảo sát tại khu đất bố trí cho Bệnh viện Lê Văn Việt (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Về tiến độ thực hiện, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị Sở Y tế, Sở Tài chính, cấp ủy, chính quyền địa phương và các bệnh viện khẩn trương phối hợp hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến giao đất, bàn giao mặt bằng, hợp thửa đất, điều chỉnh quy hoạch và triển khai đầu tư. Các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cần được tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2026, tạo điều kiện triển khai các dự án từ năm 2027.

"Việc tận dụng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp và quỹ đất công chưa khai thác để phát triển y tế, giáo dục phải được thực hiện khẩn trương, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Quá trình triển khai phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe người dân”, Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý

Đối với Bệnh viện Lê Văn Việt, đồng chí đề nghị khẩn trương xem xét bàn giao các khu đất, trụ sở liên quan đến Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội và Trường Mầm non Hoàng Yến để bệnh viện tổ chức cải tạo, sửa chữa, bố trí di dời tạm thời một số khoa, phòng, tạo mặt bằng triển khai dự án đầu tư công tại cơ sở chính trong năm 2027. Đồng thời, nghiên cứu phương án sử dụng các khu đất công liền kề, cân đối nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn kích cầu và nguồn kinh phí sự nghiệp phù hợp với quy mô từng hạng mục.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cần nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng mới khối nhà A, khai thác hiệu quả quỹ đất công và tính toán phương án sử dụng khu vực công viên phía sau bệnh viện trên cơ sở bảo đảm cảnh quan, môi trường. Việc bố trí cơ sở tạm phục vụ di dời, sửa chữa và xây dựng mới phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về xử lý nước thải, chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy và các tiêu chuẩn của cơ sở khám chữa bệnh.

Liên quan Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh, đồng chí giao Sở Tài chính phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM phương án phù hợp. Trong đó, có thể xem xét định hướng phát triển các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, gắn đào tạo với thực hành tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nhất là lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, nhằm phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn lực hiện hữu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc lựa chọn hình thức đầu tư, phân công chủ đầu tư và bố trí nguồn vốn phải phù hợp với quy mô từng dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả giải ngân. Các sở, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp, xác định rõ trách nhiệm, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

"Các đơn vị tập trung hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai, sớm đưa các quỹ đất và cơ sở vật chất vào phục vụ phát triển y tế; qua đó nâng cao năng lực hệ thống bệnh viện công lập, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân". Phó Bí thư Thành ủy TPHCM NGUYỄN PHƯỚC LỘC

THÀNH AN