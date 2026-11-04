Sức sống cơ sở

Củng cố y tế cơ sở, nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

SGGPO

Ngày 4-11, đoàn công tác của Sở Y tế TPHCM do Giám đốc Tăng Chí Thượng làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình hoạt động y tế cơ sở của xã Hòa Hội (TPHCM) và mô hình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong ngày.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã khảo sát 2 Trạm y tế Hòa Bình (cũ), Hòa Hội và Điểm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong ngày.

Dịp này, đoàn đã tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động, tình hình nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; đồng thời trao đổi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ của cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính

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PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM trao đổi với các bác sĩ Trạm y tế xã Hòa Hội

Trạm Y tế xã Hòa Hội hiện có 2 bác sĩ và 22 điều dưỡng, nhân viên phục vụ. Vừa qua, Trạm được tăng cường 4 bác sĩ luân phiên từ tuyến trên, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh.

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Lãnh đạo Trạm Y tế xã Hòa Hội tiếp đoàn công tác của Sở đến khảo sát và làm việc

Qua khảo sát, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM ghi nhận những khó khăn, nhu cầu hỗ trợ của địa phương để đẩy mạnh củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân, trong đó có việc phát huy hiệu quả mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong ngày.

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Từ khóa

sức khỏe y tế cơ sở Hòa Hội chăm sóc

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