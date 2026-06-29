Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: chuyển trụ sở dôi dư sang trường học đảm bảo công năng và an toàn cho học sinh

Sáng 29-6, Đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát và làm việc về bố trí chuyển trụ sở dôi dư cho trường học tại phường Tân Phú và phường Thới An.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc về phương án bố trí, chuyển đổi cơ sở dôi dư phục vụ phát triển trường học tại phường Thới An, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG.

Địa phương chủ động vào cuộc

Tại trụ sở Trung tâm hành chính phường Tân Phú, bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Tân Phú, cho biết, việc bàn giao mặt bằng, chuyển đổi công năng trụ sở Trung tâm hành chính phường Tân Phú làm Trường THPT Thoại Ngọc Hầu nhận được sự đồng thuận rất lớn của người dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc khảo sát cơ sở dự kiến chuyển đổi thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu tại phường Tân Phú, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG.

Theo kế hoạch, lộ trình bàn giao mặt bằng gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (trước ngày 30-4-2026), địa phương bàn giao khối nhà làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận Tân Phú trước đây cho Sở GD-ĐT TPHCM tiếp nhận, khảo sát thiết kế và chuẩn bị thủ tục đầu tư trường học.

Giai đoạn 2 (trước ngày 1-6-2026) tiếp tục bàn giao khối nhà làm việc của UBND phường Tân Phú hiện nay và các đơn vị trực thuộc sở, ngành thành phố để Sở GD-ĐT TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố triển khai cải tạo, sửa chữa.

Giai đoạn 3 (trước ngày 1-8-2026) hoàn tất di dời các cơ quan, đơn vị và bàn giao phần diện tích còn lại. Riêng đối với kho lưu trữ hồ sơ thực hiện bàn giao theo tiến độ chỉnh lý, lưu trữ của Đề án quản lý công tác văn thư, lưu trữ của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc về phương án bố trí, chuyển đổi cơ sở dôi dư phục vụ phát triển trường học tại phường Tân Phú, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG.

“Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường Tân Phú đẩy nhanh tiến độ bàn giao trụ sở Trung tâm hành chính phường sớm hơn một tuần so với kế hoạch là ngày 1-8. Ngoài ra, UBND phường chuyển giao một số trang thiết bị còn sử dụng tốt cho Trường THPT Thoại Ngọc Hầu tiếp tục sử dụng, đảm bảo không lãng phí, thất thoát”, Bí thư Đảng ủy phường Lê Thị Kim Hồng cho biết.

Với cùng nội dung làm việc, tại UBND phường Thới An, đoàn công tác ghi nhận báo cáo của địa phương về tiến độ bàn giao trụ sở làm việc tại địa chỉ số 1 đường Lê Thị Riêng (phường Thới An) - trụ sở UBND quận 12 trước đây, để sử dụng làm trường học.

Ông Nguyễn Đình Bảo Quốc, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An, cho biết, tổng diện tích khu đất được bàn giao cải tạo làm Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng có tổng diện tích 32.383 m2.

Thời điểm hiện tại, UBND phường Thới An đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan bàn giao khối công trình trụ sở hành chính và khuôn viên tiếp giáp các trục đường với tổng diện tích hơn 26.000 m2 cho Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng quản lý, cải tạo làm trường học.

“Riêng khu vực trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án phường Thới An và kho chuyên dụng với tổng diện tích 5.500 m2, địa phương đề xuất tiếp tục hoạt động đến khi được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới. Phần diện tích này không ảnh hưởng đến công tác sửa chữa, cải tạo và hoạt động của Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng trong năm học mới”, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An cho hay.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn trường học

Sau khi lắng nghe báo cáo của các địa phương, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, khi chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư làm trường học, yêu cầu quan trọng nhất là phải đảm bảo công năng cho giáo dục, các yêu cầu về an toàn tuyệt đối cho trường học, đảm bảo phân tuyến, điều tiết học sinh hợp lý để tất cả trẻ em đều được đến trường. Trong đó, công tác cải tạo, sửa chữa phải có tầm nhìn, đảm bảo có nơi sinh hoạt chung cho ngành giáo dục nói riêng và hoạt động cộng đồng chung của người dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác khảo sát cơ sở dự kiến chuyển đổi thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng tại phường Thới An, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

“Tôi đề nghị ngành giáo dục và đào tạo nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM thí điểm mô hình trạm y tế phường trong trường học, kết hợp chăm lo sức khỏe người dân trên địa bàn và đảm bảo nhu cầu y tế học đường”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề xuất.

Ngoài ra, việc cải tạo, sửa chữa phải đảm bảo môi trường cảnh quan trường học thân thiện, sạch đẹp, có cây xanh, mảng xanh, y tế học đường, đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong quá trình cải tạo, cần đặc biệt rà soát, điều chỉnh tất cả thiết kế chưa phù hợp với trường học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Trong đó, các khu vực hành lang, cầu thang bộ, nhà vệ sinh, sân chơi cần được cải tạo phù hợp yêu cầu hoạt động thực tế của trường học. Phòng ốc cần được bố trí phù hợp công năng sử dụng; tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời ở khu vực hành lang để đảm bảo sức khỏe cho học sinh; tăng cường cây xanh, mảng xanh, tận dụng khoảng trống ở sân vườn làm vườn rau xanh, khu vực trồng cây thuốc nam để lồng ghép tổ chức các hoạt động thực hành trực quan, sinh động, tăng cường hiệu quả giáo dục tích hợp cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đơn vị liên quan gồm Sở GD-ĐT TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, các địa phương khẩn trương thống nhất phương án cải tạo, bàn giao trụ sở có lộ trình trước ngày 1-8. Quá trình thực hiện phải chặt chẽ về mặt pháp lý, đồng bộ với cả quá trình thi công, cải tạo gồm hồ sơ thủ tục, phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh quy hoạch cục bộ, lộ trình bàn giao.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, cần kết hợp thi công với di dời để đảm bảo không để trống trụ sở, đảm bảo an ninh trật tự tại trường học. Việc thi công đảm bảo tính đồng bộ, liên thông về thiết kế, cảnh quan môi trường, lưu ý các hình thức giao thông kết nối; ưu tiên cải tạo, sửa chữa trước, xây dựng mới sau để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị Sở GD-ĐT, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các trụ sở dôi dư trên địa bàn thành phố để tiếp tục đề xuất chuyển đổi công năng làm trường học, ưu tiên bố trí đất cho giáo dục, nhất là bậc học nền tảng là bậc mầm non.

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