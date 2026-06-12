Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Ưu tiên trụ sở dôi dư để nâng cao năng lực hệ thống y tế

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các cơ sở y tế khảo sát tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sáng 12-06. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từng bước hoàn thiện các cụm y tế chuyên sâu

Báo cáo tại buổi làm việc, BS-CK2 Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đặt mục tiêu đạt 45 giường bệnh trên 10.000 dân vào năm 2030. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngoài việc nâng cấp, cải tạo các cơ sở y tế hiện hữu, TPHCM phải tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhiều bệnh viện mới, mở rộng năng lực khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Hiện thành phố đang ưu tiên sử dụng các trụ sở, cơ sở công sau sắp xếp để phục vụ lĩnh vực y tế. Nhiều cơ sở trước đây hoạt động chưa hiệu quả đã được chuyển đổi thành cơ sở 2 của các bệnh viện lớn, góp phần mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh và giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối. Sau khi sắp xếp lại 168 trạm y tế trực thuộc UBND phường, xã, nhiều trung tâm y tế cũ cũng được tận dụng làm cơ sở khám chữa bệnh mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác khảo sát hiện trạng Cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân 115 sáng 12-6. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Điển hình, cơ sở Trung tâm Y tế quận 10 cũ đã được bàn giao cho Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận và cải tạo, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9 tới. Tương tự, Bệnh viện Tai Mũi Họng đã đưa vào sử dụng hai tầng đầu tiên tại cơ sở Trung tâm Y tế quận 3 trước đây để phục vụ cấp cứu và một số chuyên khoa, đồng thời tiếp tục cải tạo các tầng còn lại nhằm phát triển các chuyên khoa sâu. Cơ sở số 56 Hai Bà Trưng trước đây thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố cũng đã nhanh chóng được Bệnh viện Mắt đưa vào khai thác, góp phần giảm tải đáng kể cho cơ sở chính.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đến khảo sát Cơ sở 2 Bệnh viện Mắt TPHCM sáng 12-6. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Bên cạnh đó, ngành y tế thành phố hiện tiếp tục rà soát quỹ nhà, đất hiện có để phục vụ chiến lược phát triển các cụm y tế chuyên sâu. Hiện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (đường Dương Quang Trung) sau khi xây dựng cơ sở mới quy mô lớn tại Tân Kiên, khoảng 80% sinh viên đã chuyển sang học tập tại cơ sở mới. Nhà trường có ba khu A, B và C. Trong đó, khu C của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được định hướng giao cho Bệnh viện Nhân dân 115 để hình thành bệnh viện liên hoàn; khu A và khu B được nghiên cứu mở rộng Viện Tim TPHCM và phát triển trung tâm nghiên cứu y học.

“Theo định hướng phát triển lâu dài, TPHCM đang từng bước hoàn thiện các cụm y tế chuyên sâu tại trung tâm thành phố, Tân Kiên và TP Thủ Đức, đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm các cụm y tế tại khu vực Bà Rịa và Bình Dương sau khi mở rộng địa giới hành chính”, BS-CK2 Nguyễn Hoài Nam cho biết.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế về bố trí trụ sở dôi dư cho các cơ sở y tế thành phố, tổ chức tại Bệnh viện Mắt TPHCM sáng 12-6. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lựa chọn mô hình phù hợp, bảo đảm hiệu quả lâu dài

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp, khai thác hiệu quả các cơ sở công sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, ưu tiên bố trí cho lĩnh vực giáo dục và y tế là chủ trương xuyên suốt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đối với ngành y tế, cùng với việc đầu tư xây dựng mới, cần tiếp tục mở rộng hệ thống khám chữa bệnh thông qua mô hình phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện. Thực tiễn cho thấy một số mô hình thí điểm đã mang lại hiệu quả tích cực. Điển hình như Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn để phát triển thành cơ sở 2. Đây là mô hình cần được nghiên cứu, đánh giá để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Định hướng sắp tới là từng bước mở rộng mạng lưới cơ sở 2 của các bệnh viện tại khu vực Cần Giờ, đồng thời phát triển ở khu vực phía Đông và phía Tây Bắc thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, việc đầu tư phải căn cứ vào mô hình bệnh tật, đặc điểm dân cư, điều kiện phát triển đô thị và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương để lựa chọn mô hình phù hợp, bảo đảm hiệu quả lâu dài. Khi được bổ sung thêm cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi hơn, các đơn vị cần xác định rõ định hướng phát triển chuyên môn. Trước hết là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

"TPHCM đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tuổi thọ người dân ngày càng tăng. Đây là xu hướng tất yếu đòi hỏi ngành y tế phải chuẩn bị từ sớm. Dù là bệnh viện đa khoa hay chuyên khoa cũng cần tính toán phát triển lĩnh vực lão khoa, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong tương lai”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất tại Cơ sở 2 Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM nhằm phục vụ phương án sắp xếp, bố trí trụ sở cho các đơn vị y tế thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh đó, ngành y tế cần đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em. Với quy mô dân số hiện nay, hệ thống nhi khoa của thành phố vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Mặc dù thành phố đã có ba bệnh viện nhi chuyên sâu nhưng vẫn cần tiếp tục tăng cường năng lực điều trị nhi khoa thông qua việc phát triển chuyên khoa nhi tại các bệnh viện đa khoa và một số bệnh viện chuyên khoa phù hợp.

Thành phố đã giao nhiệm vụ phát triển chuyên sâu cho từng bệnh viện nhi. Bệnh viện Nhi đồng 1 tập trung phát triển tim mạch trẻ em; Bệnh viện Nhi đồng 2 phát triển chuyên sâu về ghép tạng trẻ em; Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phát triển chuyên sâu về điều trị ung thư trẻ em. Việc xác định rõ định hướng chuyên môn sẽ tạo cơ sở để đầu tư kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

"Các đơn vị sau khi tiếp nhận cơ sở mới phải khẩn trương hoàn thiện để đưa vào hoạt động như một chỉnh thể thống nhất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn và điều kiện vận hành. Trước hết là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, cải tạo công năng sử dụng của cơ sở vật chất phù hợp với chức năng chuyên môn và chỉnh trang các hạng mục phụ trợ, đặc biệt là các hạng mục liên quan đến môi trường bệnh viện, an toàn bệnh viện", đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục làm việc với các sở, ngành liên quan để rà soát những cơ sở công dôi dư còn nằm gần các bệnh viện tuyến cuối. Đối với những cơ sở phù hợp, thành phố sẽ tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét chuyển giao cho ngành y tế quản lý, sử dụng. Mục tiêu cuối cùng là giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và điều kiện thụ hưởng dịch vụ y tế của người dân thành phố.

“Các đơn vị được giao tiếp nhận cơ sở mới cần phối hợp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng. Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc chuyển giao được thực hiện đúng quy định, hiệu quả và phát huy tối đa giá trị của tài sản công phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã đi khảo sát thực tế trụ sở, cơ sở công dôi dư sau sắp xếp cho Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Mắt và Viện Tim TPHCM.

THÀNH AN