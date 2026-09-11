Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc diễn ra từ ngày 26-9 đến 4-10

Theo UBND TP Hải Phòng, Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa thu năm 2026, diễn ra từ ngày 26-9 đến 4-10. Đây là mùa lễ hội được tổ chức trong không gian di sản thế giới, nơi các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại; đồng thời mở ra cơ hội để công chúng và du khách trong nước, quốc tế cảm nhận trực tiếp sức sống của một di sản đã được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tại lễ hội năm nay sẽ công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đây là dấu mốc quan trọng để đưa danh hiệu di sản thế giới từ một sự kiện ghi danh trở thành một giá trị được nhận diện, được lan tỏa và được phát huy trong đời sống văn hóa, du lịch và phát triển của các địa phương.

UBND TP Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa thu năm 2026. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Trước đó, ngày 12-7-2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trên địa bàn TP Hải Phòng, TP Quảng Ninh và Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới. Trong tổng thể di sản, Côn Sơn, Kiếp Bạc là không gian đặc biệt, nơi kết nối những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, quân sự, khảo cổ học và cảnh quan.

Theo UBND TP Hải Phòng, Côn Sơn gắn với sự hình thành, phát triển và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm. Nơi đây từng là chốn tu hành, hoằng pháp của Đệ tam tổ Huyền Quang; hệ thống chùa, tháp, di tích khảo cổ và cảnh quan còn lại hiện nay là những dấu tích quan trọng về một trung tâm Phật giáo của Đại Việt thời nhà Trần. Cùng với đó là những lớp văn hóa gắn với các danh nhân như Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi, tạo nên một không gian vừa linh thiêng, vừa giàu chiều sâu lịch sử và văn hóa.

Khu vực trước chùa Côn Sơn năm 2025. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Giá trị đặc sắc của Côn Sơn, Kiếp Bạc còn nằm ở sự kết nối giữa hai không gian. Một bên là Phật giáo Trúc Lâm với tư tưởng nhập thế, gắn đạo với đời, một bên là lịch sử nhà Trần, tinh thần bảo vệ quốc gia, dân tộc. Từ đó hình thành một dòng chảy văn hóa, trong đó tư tưởng, tín ngưỡng, lịch sử và đời sống cộng đồng đan xen, bổ trợ và được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa thu năm 2026 là một trong những lễ hội thường niên, do UBND TP Hải Phòng chủ trì tổ chức và được tổ chức với quy mô cấp thành phố. Lễ hội không chỉ là dịp tưởng niệm các bậc tiền nhân, thực hành các nghi lễ và phong tục truyền thống, mà còn là cơ hội để những giá trị của Côn Sơn, Kiếp Bạc được tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Những hoạt động nổi bật của Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa thu năm 2026 - Tại Khu di tích Kiếp Bạc: Ngày 20-9, diễn ra Lễ Cáo yết. Đây là lễ kính cáo với Đức Thánh Trần về việc tổ chức lễ hội, đồng thời thể hiện sự thành kính của cộng đồng đối với các bậc tiền nhân và không gian thiêng của di tích. Ngày 26-9: Khai hội, tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản. Đêm 26-9: Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc. Từ ngày 27 đến 29-9: Trình diễn Hầu Thánh. Ngày 28-9: Lễ Cầu an và Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu. Ngày 30-9: Lễ rước bộ, Lễ tế và Lễ giỗ Đức Thánh Trần. - Tại Khu di tích Côn Sơn: Ngày 26-9: Lễ dâng hương, rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Từ ngày 26-9 đến 3-10: Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại diễn ra từ ngày 26-9 đến ngày 4-10.

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