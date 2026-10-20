Công an TPHCM ra mắt 2 mô hình rút ngắn thời gian, xử lý nhanh tình huống

Ngày 20-10, Công an TPHCM ra mắt Câu lạc bộ Khoa học công nghệ và Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, hướng đến nâng cao hiệu quả điều phối lực lượng, xử lý nhanh các tình huống về an ninh, trật tự, cháy nổ và tai nạn.

2 mô hình nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác công an, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân loại và xử lý tin báo qua các đầu số 113, 114.

Công an TPHCM ra mắt 2 mô hình mới

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, khẩn trương hoàn thiện trang thiết bị, không gian làm việc và chuyển công tác tiếp nhận tin báo qua đầu số 114 từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TPHCM.

Lãnh đạo Công an TPHCM nhấn nút kích hoạt ra mắt 2 mô hình. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh, việc ra mắt 2 mô hình là bước tiến quan trọng trong cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là bước chuẩn bị để thực hiện Quyết định số 1166 của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các đầu số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 thành trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo đó, Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp có nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại tin báo, điều phối lực lượng, đơn vị liên quan, bảo đảm xử lý kịp thời, đúng chức năng, thẩm quyền.

Trung tâm chỉ huy Công an TPHCM là đầu mối tiếp nhận, điều phối lực lượng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đại tá Trần Mạnh Hà, Trưởng Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu, Công an TPHCM cho biết, việc tích hợp 3 đầu số khẩn cấp góp phần tối ưu hóa quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, nâng cao năng lực phản ứng nhanh, rút ngắn thời gian vàng cứu người, cứu tài sản của người dân và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Khoa học công nghệ là nơi kết nối và thúc đẩy phát triển các giải pháp phần mềm, tự động hóa dữ liệu phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và chuyển đổi số trong lực lượng.

Lực lượng Công an TPHCM túc trực tiếp nhận thông tin. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại Trung tâm chỉ huy Công an TPHCM, lực lượng chức năng thực hành 3 tình huống giả định gồm đối tượng dùng dao tấn công người khác rồi bỏ trốn, tai nạn giao thông và cháy nổ. Thông qua bản đồ số và hệ thống camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cán bộ trực nhanh chóng xác định hướng di chuyển, lựa chọn tuyến đường phù hợp và điều phối lực lượng đến xử lý sự cố, truy tìm đối tượng.

NGUYỄN TÂN