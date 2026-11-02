Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn tại Đà Nẵng

Ngày 2-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS xã Quế Sơn đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long, xã Quế Sơn.

Thông tin về các hài cốt liệt sĩ được ông Nguyễn Thái Quá (sinh năm 1951, trú tại thôn Thuận Long) cung cấp. Vào năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự tại khu vực này, ông nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn. Sau đó, địch bắn pháo tập kích trúng hầm trú ẩn.

Lực lượng tìm kiếm khai quật khu vực hầm trú ẩn Bà Hội. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Ông Quá nghi các bộ đội bị ngạt và hy sinh bên trong. Một người dân từng canh tác tại đây cũng cung cấp thông tin đã phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

Qua xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Nhiều di vật được tìm thấy trong hầm trú ẩn. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng, cho biết các hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật. Trong số đó, có 1 khẩu súng AK và một chiếc bông tai bằng vàng 18K mang ký hiệu chữ “NT”.

Qua thời gian, các hài cốt đã bị phân hủy nhiều. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm.

NGUYỄN CƯỜNG