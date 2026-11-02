Quảng Ngãi: Khắc phục sạt lở đường vào thôn Tang

Sau hàng chục năm đi lại khó khăn trên tuyến đường độc đạo thường xuyên sạt lở, người dân thôn Tang (xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi) phấn khởi khi tuyến đường được đầu tư 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, cải thiện giao thông.

Clip: Khắc phục sạt lở đường vào thôn Tang. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Thôn Tang nằm dưới chân núi Cà Đam, ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển. Toàn thôn có 71 hộ dân với 327 nhân khẩu. Do địa hình đồi núi hiểm trở, tuyến đường chủ yếu là đất đá, nhiều đoạn dốc cao, quanh co nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Vào mùa mưa, đường trơn trượt, lầy lội, nhiều điểm sạt lở khiến thôn thường xuyên bị chia cắt.

Người dân đi lại vất vả trên đường vào thôn Tang, xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cuối năm 2025, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng trên tuyến đường dài 12km từ UBND xã Cà Đam đến thôn Tang. Sạt lở xảy ra tại 26 vị trí, tuyến đường bị chia cắt khiến thôn Tang bị cô lập hoàn toàn.

Sự cách trở còn ảnh hưởng đến việc dạy và học tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Bùi, điểm trường thôn Tang. Giáo viên phải vượt đường núi, mang theo gạo, thực phẩm để chăm lo cho học sinh. Nhiều em nhà cách trường 4-5km, việc đến lớp cũng gặp nhiều trở ngại.

Phương tiện thi công đường vào thôn Tang. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định đầu tư theo lệnh khẩn cấp dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở tuyến đường từ trung tâm xã Cà Đam đi thôn Tang. Dự án có chiều dài hơn 3,2km, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Tại Km7+300, đường bị đứt gãy, mất hoàn toàn chân đường trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, khiến thôn Tang cô lập dài ngày. Ảnh: UBND XÃ CÀ ĐAM

Những ngày qua, công trình được khẩn trương thi công, kể cả trong những ngày mưa, nhằm sớm khôi phục tuyến đường vào thôn. Người dân mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Các lực lượng chức năng xã Cà Đam vượt núi, tiếp lương thực cho người dân thôn Tang sau mưa lũ năm 2025. Ảnh: UBND XÃ CÀ ĐAM

Ông Võ Văn Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Cà Đam, cho biết: “Tuyến đường thôn Tang có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh và dân sinh. Công trình sẽ góp phần cải thiện đời sống, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản”.

NGUYỄN TRANG