Sức sống cơ sở

Chung tay chăm lo cho học sinh khó khăn, người già neo đơn

SGGPO

Ngày 25-9, tại phường Tân Phước (TPHCM) đã diễn ra các chương trình trao học bổng cho học sinh khó khăn, tặng quà Trung thu cho người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Cụ thể, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước phối hợp Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam (Khu công nghiệp Cái Mép) trao 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn.

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Trao 50 suất học bổng cho Các em học sinh khó khăn ở phường Tân Phước học bổng từ Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước phối hợp Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Đồng hành mang yêu thương” tại Trung tâm Cộng đoàn Phaolo Lam Sơn II, trao 50 phần quà cho người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổng kinh phí 60 triệu đồng.

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Đại diện Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam trao kinh phí, tặng quà cho các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Cộng đoàn Phaolo Lam Sơn II

Các hoạt động trên góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để học sinh yên tâm đến trường và mang niềm vui Trung thu đến những người có hoàn cảnh đặc biệt.

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Từ khóa

Tân Phước trẻ em khó khăn Ủy ban MTTQ Việt Nam học sinh

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