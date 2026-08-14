Sức sống cơ sở

Nhiều hoạt động an sinh thiết thực ở phường Tân Phước

SGGPO

Ngày 14-8, trong chương trình “Trao yêu thương - Lan tỏa nghĩa tình - Tiếp sức tương lai”,  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước (TPHCM) hỗ trợ nhiều phần quà cho các hộ gia đình, hội viên các đoàn thể và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân phường Tân Phước nhận thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: QUỐC ĐẠT
Người dân phường Tân Phước nhận thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: QUỐC ĐẠT

Tại chương trình, ban tổ chức trao 150 suất quà cho học sinh; 30 suất học bổng cho con em hội viên nông dân; 20 phần quà cho hội viên phụ nữ; 100 thẻ bảo hiểm y tế và 2 phương tiện sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn tổ chức khám sức khỏe cho hơn 200 lượt người dân; cán bộ, chiến sĩ Công an và Bộ đội Biên phòng tham gia cắt tóc cho người dân và các em học sinh, tạo không khí vui tươi trước thềm năm học mới.

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Bộ đội Biên phòng cắt tóc miễn phí cho người dân. Ảnh: QUỐC ĐẠT

Tại “Góc công nghệ số”, đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng "Công dân số TPHCM"; hướng dẫn cập nhật, bổ sung thông tin trên ứng dụng VNeID, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công trực tuyến và tiện ích số được thuận lợi hơn.

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Học sinh được lựa chọn quần áo, tập vở, dụng cụ học tập. Ảnh: QUỐC ĐẠT

Chương trình còn có các gian hàng quà tặng, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm. Học sinh được lựa chọn quần áo, tập vở, dụng cụ học tập và các vật dụng thiết yếu chuẩn bị cho năm học mới.

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Hơn 200 lượt người dân xã T6an Phước được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: QUỐC ĐẠT

Bà Ngô Thị Hồng Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước bày tỏ, mỗi phần quà, suất học bổng, thẻ bảo hiểm y tế và phương tiện sinh kế được trao tặng là sự sẻ chia, động viên của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 260 triệu đồng, trong đó có Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) hỗ trợ 100 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá hơn 126 triệu đồng cùng sự chung tay ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở tôn giáo và các nhà hảo tâm.

QUỐC ĐẠT

Từ khóa

Công dân số TPHCM Tập vở Vật dụng thiết yếu PV GAS Sinh kế Suất học bổng Cắt tóc Bảo hiểm y tế Bộ đội Biên phòng Tân Phước

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