Kinh tế

Phường Thủ Dầu Một điều động, bổ nhiệm cán bộ

SGGPO

Sáng 2-11, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một (TPHCM) trao quyết định về công tác cán bộ, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường.

Phường Thủ Dầu Một điều động, bổ nhiệm cán bộ

Tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lý Ngọc Minh, Bí thư Đoàn phường Thủ Dầu Một giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy phường.

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Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc và Chủ tịch UBND phường Trần Phong Lưu trao quyết định và chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới

Hội nghị cũng công bố, trao quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Huy, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường giữ chức Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng; đồng chí Lê Hồng Quân, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thu Cúc đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình thực tiễn, chủ động học hỏi, phát huy năng lực và kinh nghiệm trên cương vị mới.

XUÂN TRUNG

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Nguyễn Thu Cúc Lý Ngọc Minh Nguyễn Minh Huy Lê Hồng Quân Ban Xây dựng Đảng Ủy ban MTTQ Việt Nam Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Nhận công tác

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