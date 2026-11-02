Hội chợ nông nghiệp quốc tế diễn ra từ ngày 12 đến 15-11 tại Hà Nội

Doanh nghiệp Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia... sẽ mang máy móc, thiết bị nông nghiệp đến Việt Nam để trưng bày.

Báo chí tham dự buổi cung cấp thông tin về Hội chợ nông nghiệp quốc tế - AgroViet 2026. Ảnh: BÙI YẾN

Từ ngày 12 đến 15-11 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội chợ nông nghiệp quốc tế - AgroViet 2026. Thông tin trên được Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí sáng 2-11.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam, phát biểu. Ảnh: BÙI YẾN

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam cho biết, hơn 250 gian hàng của trên 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tham gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và ASEAN.

Các doanh nghiệp nước ngoài sẽ giới thiệu máy móc, thiết bị nông nghiệp, phân bón, hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị chăn nuôi, thủy sản, vật tư nhà kính và bao bì nông sản. Riêng khu triển lãm quốc tế chuyên đề về máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp, công nghệ chế biến sau thu hoạch và thiết bị bảo vệ môi trường có diện tích hơn 1.000m2.

Điểm mới của AgroViet 2026 là bổ sung không gian giới thiệu các sản phẩm khoa học - công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam dự báo hội chợ thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan, giao dịch trong 4 ngày.

Trong khuôn khổ hội chợ, Hội nghị kết nối cung - cầu nông sản trong nước và quốc tế dự kiến diễn ra chiều 12-11 tại Hà Nội.

PHÚC VĂN