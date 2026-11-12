Quân khu 7 tổng kết mô hình hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình trong 6 năm qua, qua đó làm rõ những cách làm hay, hiệu quả và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, gắn kết, hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 cùng dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2019-2025, mô hình "tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" đã trở thành cầu nối vững chắc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đến gần hơn với đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Quân khu. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Tăng Phước Lộc phát biểu tham luận tại hội nghị

Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Tăng Phước Lộc, trong giai đoạn 2019-2025, TPHCM đã xây mới, sửa chữa 2.520 căn nhà, hỗ trợ 2.579 công trình nhà vệ sinh, điện sinh hoạt cho 1.362 hộ, nước sinh hoạt cho 2.478 hộ; hỗ trợ 8.115 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 4.490 hộ về cây, con giống và phát triển sinh kế cho 184 hộ.

Bên cạnh đó, TPHCM đã đào tạo nghề miễn phí cho hơn 1.000 lao động, giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lượt lao động và tổ chức 32 lớp tập huấn cho gần 2.200 lượt đồng bào dân tộc thiểu số. Trong lĩnh vực giáo dục - y tế, thành phố đã hỗ trợ hơn 1.000 sinh viên dân tộc thiểu số học đại học; miễn học phí cho hơn 15.000 lượt học sinh, tổ chức khám, chữa bệnh cho hơn 70.000 lượt đồng bào, cấp 6.189 thẻ bảo hiểm y tế…

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, các mô hình thời gian tới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, phương pháp và cách làm; lấy hiệu quả thực tế, sự phát triển trong đời sống và niềm tin của đồng bào làm thước đo. Bên cạnh đó, phải chủ động tuyên truyền trên không gian mạng, chủ động lan tỏa những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, điển hình tiên tiến trong thực hiện mô hình.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo, người uy tín trong đồng bào; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng” tại địa bàn.

Trung tướng Lê Xuân Thế trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình giai đoạn 2019-2025

Dịp này, Quân khu 7 biểu dương, khen thưởng 18 tập thể, 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình giai đoạn 2019-2025.

CẨM TUYẾT