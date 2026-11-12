TPHCM: Thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2026 mới đạt 11,3%

Ngày 12-11, Sở NN-MT TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý, thu, nộp và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố năm 2026. Theo báo cáo, đến ngày 6-11, số thu quỹ năm 2026 mới đạt 11,3% kế hoạch.

Hội nghị sơ kết công tác quản lý, thu, nộp và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM năm 2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN-MT TPHCM), cho biết, tính đến ngày 6-11, số thu Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2025 đạt 516,3 tỷ đồng trên tổng số dự kiến thu 1.783,5 tỷ đồng, tương đương 28,9%.

Đối với năm 2026, tổng số dự kiến thu là 1.572,4 tỷ đồng, nhưng mới thu được 178,1 tỷ đồng, đạt 11,3% kế hoạch.

Về công tác chi, tính đến ngày 10-11, Quỹ PCTT thành phố đã giải ngân 176,3 tỷ đồng trong tổng số 703,8 tỷ đồng được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương; số còn lại cần tiếp tục chi là 527,5 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 10-11, số dư Quỹ PCTT thành phố tại Kho bạc Nhà nước khu vực II là hơn 1.183 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, kết quả thu quỹ năm 2025 và 2026 đều chưa đạt yêu cầu, với tổng số còn phải thu theo kế hoạch là 2.661,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 66 phường, xã, đặc khu chưa phát sinh số thu, nộp quỹ năm 2026 về Quỹ PCTT thành phố. Điều này cho thấy công tác tổ chức thu, thông báo và đôn đốc tại các địa phương còn chậm, chưa đồng đều.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho rằng một số doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn chưa chủ động thực hiện nghĩa vụ đóng quỹ, chưa quan tâm đến thời hạn nộp, cũng như chưa nắm rõ quy định về trách nhiệm đóng góp và chế tài xử lý vi phạm.

Mưa lớn gây ngập đường Nguyễn Văn Khối (phường An Hội Tây, TPHCM) trong tháng 10-2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Về nhiệm vụ từ nay đến ngày 30-11, ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở NN-MT, Phó Giám đốc Quỹ PCTT TPHCM, đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu trực tiếp chỉ đạo công tác thu quỹ; phân công đầu mối và cán bộ phụ trách từng nhóm đối tượng gồm doanh nghiệp và công dân.

Trước ngày 15-11, các địa phương phải phối hợp với cơ quan thuế cơ sở lập danh sách doanh nghiệp có số tiền phải nộp lớn để tập trung đôn đốc trực tiếp.

ĐỨC TRUNG