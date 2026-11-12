Đà Nẵng: Xã Trà Leng sơ tán 129 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại xã vùng cao Trà Leng (TP Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp khu dân cư.

​Trưa 12-11, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết, tính đến 10 giờ sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 30 hộ với 129 nhân khẩu đến nơi an toàn tại nhà văn hóa thôn và xen ghép vào các nhà dân kiên cố.

Tuyến ĐH1 đoạn cầu Hồng Dung và trung tâm xã Trà Leng cũ bị sạt lở taluy dương với khối lượng lớn

​Hệ thống giao thông trên địa bàn xã Trà Leng bị hư hỏng, chia cắt tại hàng loạt tuyến đường liên thôn và trục chính. Tuyến đường ĐH1 xuất hiện 7 điểm sạt lở taluy dương với tổng chiều dài 65m, khối lượng đất đá tràn xuống khoảng 700m3. Tuyến ĐH2 qua thôn Bằng Xim sạt lở 3 vị trí (khoảng 380m3 đất đá), nước chảy xiết làm hư hỏng tường cánh và taluy gia cố cống tròn tại dốc Dằn Mặt.

Lực lượng chức năng xã Trà Leng đang chỉ đạo khắc phục sạt lở

​Bên cạnh đó, các tuyến đường vào thôn Moang Roang, thôn Sar Chỉa, khu dân cư làng ông Xuôi (thôn Bằng Xim), khu vực trước cổng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Leng (thôn Tak Xoai) và tuyến vào làng ông Văng, làng ông Thái đều bị sạt lở taluy dương, tạo hàm ếch taluy âm dài 25m và bồi lấp toàn bộ mương thoát nước.

​Trước tình hình giao thông bị chia cắt, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Leng phối hợp với các đơn vị liên quan huy động 2 xe xúc lật, 2 xe đào cùng 6 ô tô chuyên dụng và lực lượng nhân công tại chỗ tập trung khắc phục các điểm sạt lở.

​Song song với công tác cứu hộ, UBND xã Trà Leng chủ động triển khai phương án dự trữ lương thực tại chỗ cho các địa bàn có nguy cơ cao bị cô lập dài ngày. Địa phương đã tập kết sẵn 3 tấn gạo và 300 thùng mì tôm chia đều về 3 điểm kho tại thôn Moang Roang, thôn Sar Chỉa và thôn Tak Cleng để sẵn sàng tiếp tế cho người dân.

Theo ông Châu Minh Nghĩa, công tác khắc phục sạt lở vùi lấp các tuyến đường đang được gấp rút thực hiện. Dự kiến đến ngày 13-11 sẽ thông tuyến trở lại.

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NGUYÊN KHÔI