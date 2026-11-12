Độ ẩm đất vượt 90%, nguy cơ sạt lở gia tăng ở Khánh Hòa

Mưa lớn kéo dài khiến độ ẩm đất tại nhiều khu vực ở Khánh Hòa vượt 90%, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Sáng 12-11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Nguy cơ sạt lở gia tăng khi mưa lớn tiếp diễn, trong khi độ ẩm đất tại nhiều nơi đã vượt 90%, đạt trạng thái gần bão hòa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 11-11 đến 9 giờ ngày 12-11), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-80mm. Đáng chú ý, một số nơi ghi nhận lượng mưa tích lũy cao như hồ Đá Bàn 159,2mm, Ninh Sơn 135,2mm và hồ Hoa Sơn 118,2mm.

Mưa lớn kéo dài khiến khu vực dốc Bảo Đại (tỉnh Khánh Hòa) sạt lở đất đá, làm một người đi đường bị thương vào sáng 12-11

Kết quả phân tích mô hình độ ẩm đất cho thấy, nhiều khu vực đã đạt trạng thái gần bão hòa (trên 90%) hoặc bão hòa hoàn toàn. Trong khi đó, dự báo 6 giờ tiếp theo, tính từ 9 giờ 30 ngày 12-11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Mưa lớn kéo dài trên nền đất đã bão hòa khiến nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ khu vực miền núi; sạt lở đất tại các sườn dốc và sụt lún đất ở nhiều xã, phường gia tăng.

Tại khu vực Nha Trang, các điểm được cảnh báo nguy cơ cao gồm chân núi Chùa Kỳ Viên - Vạn Lợi, khu vực đồi núi Vĩnh Trường, bờ kè dốc núi Trí Nguyên, dọc sông Cái, sông Kim Bồng, bờ kè Cầu Đỏ và khu vực hồ Bích Đầm. Ngoài ra, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn được cảnh báo tại nhiều khu vực thuộc Bắc, Nam và Tây Ninh Hòa; các xã Bắc, Tây, Nam, Trung Khánh Vĩnh; Khánh Sơn, Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, Bác Ái, Thuận Bắc và Thuận Nam.

Cây xanh ở tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị ngã đổ

Theo bản đồ phân vùng nguy cơ, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đang ở mức nguy cơ cao và rất cao. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng thiên tai này có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người dân, gây chia cắt giao thông, phá hủy công trình dân sinh và hạ tầng kinh tế - xã hội. Chính quyền địa phương và người dân tại các khu vực xung yếu cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án ứng phó, di dời người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét khi cần thiết.

TIẾN THẮNG