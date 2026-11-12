Lũ rút chậm, nhiều khu dân cư hạ lưu sông Hà Thanh vẫn bị chia cắt

Đến trưa 12-11, lũ trên sông Hà Thanh bắt đầu rút nhưng còn chậm, nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) vẫn ngập sâu, bị chia cắt với bên ngoài. Tại các vùng trũng thấp, nước lũ còn ngập 1-1,5m, người dân phải dùng đò, xuồng hoặc lội qua những tuyến đường ngập sâu để đi lại.

Video: Người dân vượt qua các điểm ngập lũ trở về nhà ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Thực hiện: NGỌC OAI

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, nhiều tuyến đường ở khu phố 1 (phường Quy Nhơn Bắc) vẫn chìm trong nước. Người dân phải cắm sào dọc đường để đánh dấu, dò lối đi. Khoảng 10 giờ, khi mưa ngớt, một số người tranh thủ ra ngoài tìm cách tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm.

Lũ đang rút trên sông Dinh, một nhánh của sông Hà Thanh. Ảnh: NGỌC OAI

Ông Đặng Văn Luân (42 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc) kể, từ chiều 11-11 đến sáng 12-11, nước lũ dâng lên 2 lần. Sáng 12-11, thấy nước rút, ông ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ, nước bất ngờ dâng cao trở lại, buộc ông phải vội vã về nhà kê cao đồ đạc, chủ động ứng phó.

“Nhà tôi có con nhỏ nên phải về phụ vợ kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản và các con. Mưa lũ đang diễn biến phức tạp, gia đình phải theo dõi sát tình hình để chủ động ứng phó”, ông Luân nói.

Nhiều người dân dò đường vượt qua các điểm ngập lũ trở về nhà ở khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc

Vợ chồng anh Trần Khánh Phụng (47 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc) phải dùng sào dò đường, vượt qua những đoạn ngập sâu để trở về nhà. Trước diễn biến mưa lũ, gia đình anh đã đưa các con đến nhà người thân ở khu vực cao ráo, đồng thời kê cao đồ đạc, tài sản.

Vợ chồng anh Trần Khánh Phụng dùng sào dò đường giữa vùng ngập lũ để trở về nhà

“Dù đã chủ động ứng phó nhưng chúng tôi vẫn rất lo, bởi khu vực hạ lưu sông Hà Thanh thường xảy ra lũ lên bất ngờ, không kịp trở tay. Gia đình đã chuẩn bị sẵn lương thực, đồ khô, mì gói và nước uống nên nếu lũ lên cao cũng yên tâm hơn”, anh Phụng chia sẻ.

Người dân mạo hiểm vượt qua đoạn đường ngập sâu kéo dài

Theo UBND phường Quy Nhơn Bắc, mưa lũ khiến hơn 1.600 nhà dân bị ngập, trong đó khu phố 1 ngập sâu nhất. Hiện, địa phương đang duy trì 100% lực lượng để theo dõi diễn biến lũ, hỗ trợ người dân ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Người dân hạ lưu sông Hà Thanh dùng xuồng vượt vùng ngập lũ để tiếp tế lương thực, thuốc men

Cảnh báo lũ cấp độ 2 Trưa 12-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai phát cảnh báo lũ cấp độ 2 trên sông Hà Thanh trong 6-24 giờ tới. Toàn tỉnh hiện có 282 hồ chứa, với dung tích trữ nước đạt 1/1,4 tỷ m³. Trong đó, 41 hồ đã qua tràn, gồm 29 hồ chứa đầy nước, tập trung ở khu vực phía Đông tỉnh. Để ứng phó với mưa lũ, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã cho 16.783 học sinh ở khu vực phía Đông tỉnh nghỉ học. Tại các xã, phường Quy Nhơn, Canh Vinh, Đề Gi và Tuy Phước, lực lượng chức năng đã di dời, sơ tán 102 hộ dân ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt.

NGỌC OAI