Giảm 40% giá vé tàu cho người đến khám bệnh tại cơ sở 2 các bệnh viện Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa thông báo, sẽ giảm giá vé tàu cho hành khách đến khám, chữa bệnh tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.

Hành khách đi tàu đến khám, chữa bệnh tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai hoặc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được giảm 40% giá vé. Chính sách chỉ dành cho người bệnh, không áp dụng cho người đi cùng. Mỗi hành khách được hưởng một mức giảm giá cao nhất và không cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác.

Chương trình giảm giá áp dụng đối với vé tàu có ga đi hoặc ga đến là ga Phủ Lý, trên các đoàn tàu có dừng đón, trả khách tại ga Phủ Lý. Hành khách cần xuất trình một trong các giấy tờ chứng minh việc khám, chữa bệnh tại 2 bệnh viện nêu trên.

Ga Phủ Lý. Ảnh: HỒNG NHUNG

Thời gian đi tàu được áp dụng ưu đãi từ 10 ngày trước ngày hẹn khám, chữa bệnh đến 10 ngày sau ngày kết thúc khám, chữa bệnh hoặc điều trị nội trú, theo giấy tờ xác nhận của cơ sở y tế.

Để được giảm giá vé, hành khách cần mua vé trực tiếp tại các ga đường sắt (không áp dụng mua vé trực tuyến hoặc qua các đại lý), xuất trình giấy tờ chứng minh việc khám, chữa bệnh để nhân viên bán vé kiểm tra và áp dụng mức giảm giá theo quy định.

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