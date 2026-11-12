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Khánh Hòa: Sạt lở dốc Bảo Đại, đá văng trúng người đi đường

SGGPO

Sáng 12-11, mưa lớn kéo dài khiến đất đá trên dốc Bảo Đại (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ đổ xuống mặt đường, trúng một phụ nữ đang đi xe máy khiến nạn nhân bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, chị N.T.H. (ngụ phường Nha Trang) điều khiển xe máy lưu thông qua dốc Bảo Đại thì bất ngờ gặp sạt lở. Đất đá từ taluy tràn xuống văng trúng người khiến chị H. cùng phương tiện ngã xuống đường.

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Đất đá từ trên cao tràn xuống đường khiến một phụ nữ đi xe máy bị thương

Chị H. bị thương ở chân, đầu gối và một số vị trí khác. Sau khi được chăm sóc y tế tại bệnh viện, sức khỏe chị H. cơ bản ổn định, tỉnh táo.

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Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc

Vụ sạt lở khiến lượng lớn đất đá phủ kín một phần mặt đường, gây cản trở, ùn ứ giao thông. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đặt biển cảnh báo, xử lý đất đá, hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực.

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TIẾN THẮNG

Từ khóa

Dốc Bảo Đại Sạt lở Đá văng

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