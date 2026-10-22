Quảng Ngãi mở rộng liên kết, phát triển nông nghiệp bền vững

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị đối thoại với hội viên, nông dân năm 2026 nhằm tìm giải pháp hỗ trợ liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương và doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn đã đưa ra nhiều đề xuất, ý kiến nhằm mở rộng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cùng các lãnh đạo chủ trì hội nghị



Ông Vũ Mạnh Hùng (Công ty CP chế biến nông sản Sao Mai) cho biết, doanh nghiệp đã liên kết với 7 xã , xuống giống khoảng 30ha dứa. Để chủ động nguồn nguyên liệu, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục hợp tác với Hội Nông dân tỉnh mở rộng vùng trồng, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho nông dân theo giá thị trường. Đây là hướng liên kết nhằm phát triển vùng nguyên liệu ổn định, thúc đẩy sản xuất hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích các bên.

Đại diện Hội Nông dân xã Ya Ly kiến nghị ngành chức năng hỗ trợ kết nối đầu ra cho cá lăng đen, đồng thời hướng dẫn người nuôi áp dụng quy trình VietGAP, hướng hữu cơ, bảo đảm an toàn sinh học và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Các hội viên nông dân nêu ý kiến và đề xuất tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung giải đáp kiến nghị về đất đai, vốn, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, cần xác định rõ trách nhiệm, hướng xử lý và theo dõi việc thực hiện, bảo đảm kiến nghị của nông dân được giải quyết.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 19.500 tỷ đồng, chiếm gần 16% cơ cấu kinh tế tỉnh. Đến ngày 30-9-2026, Quảng Ngãi có 742 hợp tác xã, trong đó 535 hợp tác xã nông nghiệp. Toàn tỉnh có 535 sản phẩm OCOP còn thời hạn, thuộc 280 chủ thể. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân hơn 22,4 tỷ đồng cho 31 dự án, với 277 hộ vay vốn phát triển sản xuất.

NGỌC OAI