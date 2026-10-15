Việt Nam thúc đẩy sáng tạo và hợp tác vì hệ thống lương thực bền vững

Ngày 15-10, tại TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tổ chức Hội nghị Ngày Lương thực thế giới năm 2026, tăng cường hợp tác triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính, Tiến sĩ Vinod Ahuja, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam đồng chủ trì, với sự tham gia của gần 200 đại biểu, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh bảo đảm an ninh lương thực trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào gia tăng sản lượng.

Ngành nông nghiệp cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất; giảm tác động đến môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời bảo đảm sinh kế bền vững cho nông dân. Việt Nam, với vai trò là quốc gia sản xuất và xuất khẩu nông sản quan trọng, cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức sản xuất và phát triển thị trường để nâng cao sức cạnh tranh dài hạn của nông sản Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính khẳng định tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy nông nghiệp xanh, bền vững.

Theo đó, các giải pháp công nghệ cần được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, gắn kết nghiên cứu với nhu cầu của nông dân và thị trường, qua đó góp phần nâng cao giá trị nông sản, giảm phát thải và cải thiện sinh kế cho người sản xuất.

Lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch tại Hợp tác xã Tiến Dũng (xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ). Ảnh: DANH DŨNG

Đề án một triệu héc-ta tại ĐBSCL là một sáng kiến trọng tâm nhằm chuyển đổi ngành hàng lúa gạo theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp và tăng trưởng xanh. Ý nghĩa của Đề án không chỉ nằm ở mục tiêu diện tích, mà còn ở sự thay đổi trên quy mô lớn về phương thức canh tác, sử dụng giống và vật tư, ứng dụng khoa học – công nghệ, tổ chức sản xuất, nâng cao vai trò của hợp tác xã và nông dân, tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.

Trong định hướng phát triển, Hội nghị kêu gọi các cơ quan thuộc Bộ NN-MT tiếp tục rà soát nhiệm vụ, nhu cầu phối hợp liên ngành, hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư; các địa phương vùng ĐBSCL cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với điều kiện sinh thái và năng lực thực hiện; các đối tác phát triển xác định rõ nội dung hỗ trợ, địa bàn, nguồn lực và kết quả dự kiến; doanh nghiệp, ngân hàng, hợp tác xã và các chủ thể chuỗi giá trị thúc đẩy liên kết sản xuất – tiêu thụ và đầu tư dài hạn...

Trong khuôn khổ Hội nghị, 10 phụ nữ tiêu biểu có đóng góp cho nông nghiệp, hệ thống nông nghiệp – thực phẩm và phát triển nông thôn được tôn vinh. Ảnh: NGUYỄN THUỶ

Dịp này, 10 phụ nữ tiêu biểu có đóng góp cho nông nghiệp, hệ thống nông nghiệp – thực phẩm và phát triển nông thôn được tôn vinh. Các cá nhân đến từ nhiều lĩnh vực, gồm trực tiếp tổ chức sản xuất, phát triển doanh nghiệp và chuỗi giá trị, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, khuyến nông và quản lý.

ĐỨC TRUNG