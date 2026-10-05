Quảng Ngãi truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Tại Lễ truy điệu và an táng, các đại biểu cùng cán bộ, nhân dân địa phương thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, 12 hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng tìm kiếm, quy tập của hai xã Ba Động và Đặng Thùy Trâm tìm kiếm, quy tập.

Đại biểu, cán bộ, nhân dân dự Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang hai xã, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, đọc điếu văn tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghi thức chào, tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: HỮU PHÁT

Sau nhiều năm nằm lại giữa những cánh rừng xa xôi, cách trở, các anh đã trải qua biết bao mùa mưa nắng nơi núi rừng. Với sự quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của hai xã Ba Động và Đặng Thùy Trâm, hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, các anh đã được trở về với đồng chí, đồng đội tại quê hương Ba Động.

Nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÁT

Chủ tịch UBND xã Ba Động Nguyễn Văn Sinh xúc động bày tỏ: “Từ nay, các anh không còn đơn độc giữa núi rừng xa thẳm. Các anh được trở về bên những người đồng đội thân thương, cùng yên nghỉ trong lòng đất quê hương giàu truyền thống cách mạng”.

Các đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÁT

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Chủ tịch UBND xã Ba Động hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo chu đáo phần mộ các liệt sĩ cũng như đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

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NGUYỄN TRANG