Xã hội

Quảng Ngãi truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Sáng 5-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Động và xã Đặng Thùy Trâm tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ.

Tại Lễ truy điệu và an táng, các đại biểu cùng cán bộ, nhân dân địa phương thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, 12 hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng tìm kiếm, quy tập của hai xã Ba Động và Đặng Thùy Trâm tìm kiếm, quy tập.

an táng (2).jpg
Đại biểu, cán bộ, nhân dân dự Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang hai xã, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, đọc điếu văn tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

an táng (4).jpg
Nghi thức chào, tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: HỮU PHÁT

Sau nhiều năm nằm lại giữa những cánh rừng xa xôi, cách trở, các anh đã trải qua biết bao mùa mưa nắng nơi núi rừng. Với sự quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của hai xã Ba Động và Đặng Thùy Trâm, hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, các anh đã được trở về với đồng chí, đồng đội tại quê hương Ba Động.

an táng (3).jpg
Nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÁT

Chủ tịch UBND xã Ba Động Nguyễn Văn Sinh xúc động bày tỏ: “Từ nay, các anh không còn đơn độc giữa núi rừng xa thẳm. Các anh được trở về bên những người đồng đội thân thương, cùng yên nghỉ trong lòng đất quê hương giàu truyền thống cách mạng”.

an táng (5).jpg
Các đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÁT

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Chủ tịch UBND xã Ba Động hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo chu đáo phần mộ các liệt sĩ cũng như đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tin liên quan
NGUYỄN TRANG

Từ khóa

an táng viếng truy điệu hài cốt liệt sĩ Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn