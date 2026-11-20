Trong phiên làm việc buổi chiều 20-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu.

Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, bổ sung nguyên tắc ưu tiên nguồn lực trong bảo vệ công trình cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hoàn thiện khái niệm và tiêu chí xác định, phân loại công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, bảo đảm bao quát đầy đủ các loại công trình…

Phiên họp Quốc hội chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật cũng quy định về quyền của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là quyền được bồi thường, hỗ trợ khi bị thiệt hại, quyền khiếu nại, tố cáo, quyền được cung cấp thông tin về phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia…

Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã quy định đầy đủ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và việc xử lý vi phạm để kiểm soát, phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn chất lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027.

Luật Định danh và xác thực điện tử làm rõ nguyên tắc định danh, xác thực điện tử bắt buộc hoặc tự nguyện; thu thập dữ liệu đúng mục đích theo quy định của pháp luật, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử.

Các đại biểu Quốc hội trong phiên họp chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật cũng quy định nguyên tắc tự động tạo lập danh tính điện tử, cấp mã định danh quốc gia khi thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đầy đủ, chính xác, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại; danh tính điện tử đã được tạo lập trước khi Luật có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có giá trị sử dụng.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027.

Luật An ninh dữ liệu phân loại, xác lập nguyên tắc một việc, một cơ quan chịu trách nhiệm chính, một quy trình, một kết quả được công nhận, sử dụng chung, không thẩm định, kiểm tra 2 lần cùng một nội dung. Đối với thẩm định an ninh dữ liệu, Bộ Công an thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 trên phạm vi toàn quốc; Bộ Quốc phòng thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu quân sự, quốc phòng…

Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

ĐỖ TRUNG